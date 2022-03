Youri Tielemans et Leicester s’imposent dans la douleur contre Leeds United (vidéo)

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Harvey Barnes après l’heure de jeu. AFP

Youri Tielemans et Leicester City ont pris le meilleur sur Leeds United et son nouvel entraîneur Jesse Marsch samedi après-midi en ouverture de la 28e journée de Premier League, en s’imposant 1-0.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Harvey Barnes après l’heure de jeu. Un résultat qui permet aux Foxes de grimper à la 10e place du classement avec 33 points. De leur côté, les Peacoks enchaînent un cinquième revers consécutif en championnat et restent au 16e rang avec 23 unités.

.@harveybarnes97 swingt nog eens in het King Power Stadium! 🤩🕺 pic.twitter.com/5nBmrXs58f — Play Sports (@playsports) March 5, 2022

Indéboulonnable dans le milieu de terrain de Leicester, Youri Tielemans a disputé l’intégralité de la rencontre, contrairement à Timothy Castagne, blessé depuis le début de l’année et encore absent.

L’ancien anderlechtois, à l’image d’une partie de son équipe, a vécu une partie compliquée. Il a cependant été impliqué dans l’unique but des siens. Peu après l’heure de jeu, il passait le ballon à Harvey Barnes qui, après un une-deux avec Kelechi Iheanacho, allait tromper le portier de Leeds (67e, 1-0). Un but synonyme de victoire pour les Foxes et de cinquième revers d’affilée pour Leeds.

Jesse Marsch a pris la tête de Leeds United ce lundi 1er mars, au lendemain de l’officialisation du limogeage de Marcelo Bielsa. L’Argentin avait permis au club de remonter parmi l’élite à l’issue de la saison 2019-2020, avant de se classer à la neuvième place de Premier League la saison dernière.

Avant cette rencontre, Leed United restait sur six matches sans victoires (5 défaites et 1 partage). Sa dernière victoire remonte au 16 janvier et un succès 2-3 à West Ham.