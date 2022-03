10e jour de guerre en Ukraine: le point sur l’invasion russe à la mi-journée

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Évacuation de Marioupol reportée

L’évacuation des habitants de Marioupol, port stratégique ukrainien encerclé par les forces russes et leurs alliés, a été reportée à cause de multiples violations russes du cessez-le-feu, a accusé samedi la mairie de la ville portuaire.

L’évacuation des civils, qui devait commencer en fin de matinée, "est reportée pour des raisons de sécurité", car les forces russes "continuent de bombarder Marioupol et ses environs", a déclaré la municipalité sur Telegram.

La Russie avait annoncé samedi matin un cessez-le-feu à partir de 07H00 GMT pour permettre aux civils de Marioupol et de la ville de Volnovakha, à 60 km au nord, de partir.

La prise de Marioupol, ville de quelque 450.000 habitants située sur la mer d’Azov, serait un tournant dans l’invasion russe de l’Ukraine. Elle permettrait la jonction entre les forces russes venues de la Crimée annexée, qui ont déjà pris les ports clés de Berdiansk et Kherson, et les troupes séparatistes et russes dans le Donbass.

Avancée des troupes russes

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, a admis, dans un message publié samedi matin sur Facebook, que les Russes avaient avancé dans plusieurs directions, tout en précisant qu’ils ne contrôlent qu’une "petite portion" de territoire dans le pays, et que les combattants ukrainiens "les repoussent".

L’armée russe, qui continue de bombarder intensément les alentours de Kiev au nord-ouest et à l’est notamment, a de son côté indiqué qu’à l’est du pays, les séparatistes prorusses ont pris le contrôle de six localités dans la région de Donetsk. Les forces russes disent aussi avoir progressé dans le sud, prenant dix villages et localités.

Centrale nucléaire de Zaporojie occupée

L’armée russe occupe depuis vendredi la centrale nucléaire de Zaporojie, dans le sud-est de l’Ukraine, où des frappes de son artillerie, selon les Ukrainiens, ont provoqué un incendie.

Moscou de son côté a catégoriquement réfuté avoir attaqué le site, dénonçant un "mensonge" et accusant des "groupes de saboteurs ukrainiens, avec la participation de mercenaires".

Blinken en Pologne

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken est arrivé en Pologne samedi pour des entretiens avec les hauts responsables de ce pays, qui accueille des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens fuyant l’invasion russe.

Plus de 1,2 million de réfugiés ont déjà fui l’Ukraine, selon l’ONU, suscitant une forte mobilisation notamment dans les pays frontaliers comme la Pologne.

M. Blinken se rendra ensuite en Moldavie, qui connaît également un afflux de réfugiés ukrainiens, et dans les trois États baltes, particulièrement concernés par les actions de la Russie.

3e round de négociations attendu ce week-end

Selon Mykhaïlo Podoliak, conseiller de la présidence ukrainienne, un troisième round de négociations russo-ukrainiennes pourrait se tenir samedi ou dimanche.

Les deux sessions précédentes de pourparlers, à la frontière ukraino-bélarusse puis à la frontière polono-bélarusse, n’ont pas abouti à un arrêt des combats, mais les parties se sont entendues pour mettre en place des "couloirs humanitaires" pour l’évacuation des civils.

Erdogan veut appeler Poutine à mettre fin à la guerre

Le président turc Recep Tayyip Erdogan compte appeler son homologue russe Vladimir Poutine à "mettre immédiatement fin à la guerre" et proposer d’accueillir des pourparlers de haut niveau entre la Russie et l’Ukraine, lors d’un entretien téléphonique prévu dimanche, selon son porte-parole.

Le ministre turc des Affaires étrangères avait exprimé vendredi l’espoir de pouvoir réunir ses homologues russe et ukrainien au Forum de la diplomatie prévu du 11 au 13 mars à Antalya, dans le sud de la Turquie.

Membre de l’Otan et alliée de l’Ukraine, la Turquie a aussi des liens proches avec la Russie.

Samsung Electronics suspend ses expéditions vers la Russie

Samsung Electronics a suspendu ses expéditions vers la Russie en raison des "événements géopolitiques", a annoncé le géant sud-coréen de la technologie.

De nombreuses autres entreprises, dont Apple, ont pris des mesures similaires à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

Bilans incertains

Après dix jours de guerre, le bilan est impossible à vérifier de manière indépendante. Kiev fait état d’au moins 350 civils et plus de 9.000 soldats russes tués, sans mentionner ses pertes militaires, et Moscou évoque 2.870 morts côté ukrainien et 498 côté russe.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a accusé vendredi des soldats russes de "violer des femmes dans les villes ukrainiennes occupées".