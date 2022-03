6 mars, une journée consacrée à la logopédie (vidéo)

Ce 6 mars 2022, c’est la journée européenne de la logopédie. Le thème de cette année est: "La logopédie tout au long de la vie".

À l’occasion de la journée européenne de la logopédie, l’Union Professionnelle des Logopèdes Francophones (UPLF) publie ce dimanche une vidéo accompagnée d’un article ayant pour thème: "La logopédie tout au long de la vie".

Comme chaque année, en collaboration avec l’ESLA (European Speech and Language Therapy Association, anciennement CPLOL), le 6 mars est la journée consacrée à la logopédie, l’objectif principal étant de promouvoir cette discipline. En 2022, le thème est la logopédie tout au long de la vie.

Dans son communiqué, l’UPLF décrit la réalité du quotidien des logopèdes. Voici un extrait qu’on peut lire dans le magazine.

"Récemment encore, alors que je posais la question à plusieurs professionnels, ‘à votre avis, logopède est une profession connue?’, je recevais une réponse unanime: non. Mais encore? En général, on nous connaît pour les prises en charge d’enfants avec des difficultés langagières à l’oral, des troubles articulatoires, du bégaiement. Les familles, souvent renseignées par les enseignants, s’adressent aussi à nous pour des troubles spécifiques des apprentissages comme la dyslexie", témoigne notamment Laurence.

Marie, logopède spécialisée en aphasiologie, explique que son métier s’adresse pourtant à tous les patients: "Lorsque j’ai entamé mes études, je n’avais jamais imaginé pouvoir travailler avec des adultes et c’est lors d’un stage en milieu hospitalier que mon regard a complètement changé sur ce que pourrait être mon métier à l’avenir. Une fois mon diplôme obtenu, j’ai continué à me former dans la prise en charge de patients aphasiques, en dysphagie, dans les pathologies neurodégénératives, … Si je voulais être efficace face à mes patients, je devais pouvoir répondre à leurs besoins en termes de traitements."

"Alors, effectivement, il y a des patients que nous allons rencontrer à un moment de leur vie, qu’ils soient nourrissons, enfants, adultes ou seniors, en fonction d’un problème qu’ils rencontrent et pour lequel ils ont besoin de notre intervention. Mais il y aussi ceux que nous allons suivre à travers les âges et pour un bon bout de temps parfois."

L’UPLF montre que le champ d’exercice des logopèdes est vaste. La diversité des interventions amène les logopèdes à travailler avec des patients de tout âge, du nourrisson qui rencontre des difficultés pour s’alimenter au senior qui peine à maintenir une communication efficace avec ses proches.

"Le fait que nous puissions parler de la logopédie tout au long de la vie reflète les multiples compétences que renferme notre titre professionnel et détermine toujours plus notre volonté de le défendre. Parce que la logopédie tout au long de la vie, c’est notre réalité du quotidien", conclut Annabelle Duval, logopède.