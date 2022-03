1B Pro League: Westerlo voit le titre et la D1A se rapprocher après une nouvelle victoire à Deinze

Westerlo s’est imposé, 1-2, en déplacement sur le terrain de Deinze vendredi dans le cadre de la 23e journée de D1B. Grâce à cette victoire, le club campinois conforte encore sa 1re place et compte 11 points d’avance sur ses poursuivants.

L’ouverture du score est arrivée très tôt dans la rencontre, lorsque Soumah a repris victorieusement un corner rentrant botté par Van Eenoo, avec la complicité du poteau (0-1, 3e).

Après une première mi-temps globalement sous contrôle de Westerlo, Deinze est parvenu à égaliser en deuxième période. Van Langendonck, le portier des leaders de la D1B, s’est laissé surprendre par un coup franc magistral de Janssens (63e) qui lui est passé par-dessus.

Westerlo a néanmoins repris l’avantage grâce à De Cuyper, à la conclusion d’un centre dévié de Daci qui venait d’arpenter toute la longueur de son flanc droit (77e). Dans les derniers instants, le même De Cuyper a écopé d’une carte rouge pour un tacle violent mais son exclusion est restée sans incidence (90e+2).

Westerlo (49 points) est de plus en plus proche du titre et de la promotion en D1A. Les leaders comptent 11 points d’avance sur leur plus proche poursuivant, le RWDM, alors qu’il ne reste que 6 matchs à jouer. Deinze (32 points) voit la perspective d’un barrage s’éloigner. Les Tigres ont désormais 6 points de retard sur Molenbeek, qui compte 1 match de moins.