Un homme blessé par balle après s’être interposé dans un conflit à Grâce-Berleur

Une personne a tiré plusieurs coups de feu sur un homme vendredi matin avant de débuter une course-poursuite avec la police à Grâce-Berleur (Grâce-Hollogne, province de Liège), indique vendredi après-midi le parquet de Liège. La victime a été transportée à l’hôpital.

Un homme d’une cinquantaine d’années a tiré deux coups de feu vers une autre personne vendredi vers 07h50, rue de la Campagne à Grâce-Berleur. Le tireur a ensuite pris la fuite avant d’être arrêté.

L’auteur est un homme qui a été libéré de prison trois mois auparavant après avoir été condamné pour harcèlement sur son ex copine. Vendredi matin, il est revenu la harceler chez elle. Un voisin a voulu s’interposer dans la dispute et l’homme a ouvert le feu. Le voisin, blessé, a été transporté à l’hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger. Le tireur, quant à lui, a pris la fuite et une course-poursuite avec la police de Grâce-Hollogne a débuté. Il a été arrêté sur l’autoroute E42 à hauteur de l’aire de repos d’Horion-Hozémont.

L’auteur a été déféré et une demande de mandat d’arrêt a été émise à son encontre. Son audition était toujours en cours vendredi en fin de journée.