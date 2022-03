Farid répond à votre question météo: ciel bleu et du soleil ce week-end?

La question du jour à Farid est celle de Christiane de Charleroi (Hainaut): "Salut Farid, je suis en repos ce week-end et j’aimerais profiter d’un beau ciel bleu et du soleil qui commence à réchauffer. On peut s’attendre aux mêmes journées que jeudi et aujourd’hui?" Farid lui répond et donne le bulletin du week-end.

Salut Christiane, en effet nous avons la chance de profiter d’un anticyclone qui maintient le pays hors des perturbations situées en mer du nord et sur les Hauts-de-France. On attend le même type de temps ce week-end mais le mercure se tassera. Pour ce samedi, j’attends toujours quelques nuages près de la France et le Hainaut occidental mais Charleroi devrait profiter de larges éclaircies voire un beau soleil. Il fera froid au réveil mais toujours de saison l’après-midi avec 10°C et peu de vent. Pour dimanche, le ressenti sera un peu plus frisquet à cause d’un vent de nord-est modéré mais encore beaucoup de lumière et quelques nuages d’altitude l’après-midi. Bien se couvrir et au soleil ça restera agréable avec 8-9°C de max!

Et sur le reste du pays?

Pas de réels changements avec une zone de hautes pressions centrée sur la mer du nord qui dirigera des courants frais et un peu plus humide. Le front ondulant sur le nord de la France aura toujours tendance à déborder sur un axe Hainaut occidental Flandres donnant peut-être une sensation plus grise. Ailleurs, beaucoup de soleil et un ciel assez bleu.

Dans l’après-midi, les éclaircies s’imposeront aussi sur l’ouest et la frontière française et les nuages reculeront à nouveau vers la France, poussés par l’air continental. Quelques cumulus de beau temps sur le sud et l’Ardenne et localement du Hainaut à la mer mais une belle luminosité et un mercure avoisinant encore 11°C en plaine. Le vent de directions variées restera faible et donc l’impression agréable au soleil. En soirée, un ciel dégagé partout et quelques cirrus à la mer mais une nuit froide! Pour dimanche, encore de larges éclaircies et des cumulus un peu plus nombreux sur les Flandres, maximas de 8 à 9°C.