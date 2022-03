Guerre en Ukraine: le président Zelensky visé par trois tentatives de meurtre depuis le début de l’invasion russe

Depuis le début de l’invasion russe, le président ukrainien a survécu à trois tentatives d’assassinat, d’après le journal anglais "The Times".

Alors que l’offensive russe s’intensifie ce vendredi avec des frappes ayant poussé déjà plus d’un million d’Ukrainiens à fuir le pays, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est, lui, bien présent dans le pays malgré les menaces qui pèsent au-dessus de sa tête.

En effet, depuis plusieurs jours, le nom du groupe Wagner a refait surface. Cette milice privée, proche du Kremlin et financée par un oligarque russe considéré comme un des alliés fidèles de Vladimir Poutine aurait reçu l’ordre de tuer Volodymyr Zelensky, d’après le quotidien anglais "The Times", au même titre que des forces spéciales tchétchènes.

Un attentat contre le président déjoué samedi

"The Times" rapporte que depuis le début de l’invasion russe, Zelensky aurait déjà évité trois tentatives d’assassinat. Ces tentatives auraient été contrecarrées par des opposants à la guerre au sein des services secrets russes. Ils auraient transmis des informations aux Ukrainiens qui, à leur tour, auraient été en mesure d’empêcher les attaques.

Un attentat contre le président a, par exemple, été déjoué samedi dans la banlieue de Kiev. Les responsables de la sécurité ukrainienne ont déclaré qu’un assassin tchétchène avait été "éliminé" avant qu’il ne puisse atteindre le président.

D’après les informations du journal anglais, ces mercenaires subiraient une forte pression de Moscou pour accélérer leurs opérations avec pour but "une victoire visible".

Le groupe Wagner se trouverait à Kiev depuis plus de six semaines et aurait reçu l’ordre de tuer 24 Ukrainiens de haut rang.