Boucq, le préquel de Solo, Mikko, etc.: nos 8 coups de cœur BD du vendredi 4 mars

Une fois n’est pas coutume, c’est un jeudi que nous vous révélons notre sélection bande dessinée de la semaine. Avec, cette fois, un coup d’état, des chiens, des lézards et de la boue. Entre autres plaisirs. Bonnes lectures

1 Un général, des généraux

Le Lombard - Le résumé de l’éditeur

Mai 1958. Alger s’embrase contre un nouveau gouvernement qui, à Paris, semble prêt à dialoguer avec les indépendantistes. Des milliers de colons se soulèvent, obligeant l’armée et ses généraux à choisir leur camp: rester loyaux à l’état ou à l’Algérie française, dernier vestige du grand empire colonial Français.

Dépassés et galvanisés par la situation, les généraux s’embarquent dans un coup d’état qui devient rapidement incontrôlable… Et si seul un vieil homme à la retraite, le "dernier héros français", était capable d’arrêter cette machine folle et éviter une guerre civile?

Ce vaudeville politico-militaire donnera les clés du pouvoir à de Gaulle et sa Ve République… car juré-craché, "le Général" l’a promis à toutes et à tous: cette fois, il les a compris.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INDIGNE

Ça serait juste hilarant… si ça n’était pas avéré: Boucq et Junker racontent, en caricaturant (mais pas tant que ça), le retour au pouvoir de De Gaulle sur fond d’Algérie française.

Non, la politique d’hier n’était pas toujours plus digne qu’aujourd’hui.

Le Lombard Boucq/Juncker 144 p., 22,50€.

2 Solo – Alphas

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Ce sont des experts du combat, de la survie, ils forment les clans de chiens les plus puissants du monde cannibale.

Mais alors que l’équilibre des forces est remis en question, une lutte fratricide va s’engager pour décider de qui sera l’Alpha.

Entre récit d’action et lutte de pouvoir, Alphas est une histoire de destinée dans le monde de Solo.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SPECTACULAIRE

Solo, c’est cinq albums sortis entre 2014 et 2021.

Delcourt qui projettent un monde animal et apocalyptique.

Oscar Martin scénarise ce préquel qui éclaire son univers d’un jour neuf, mais peut se lire indépendamment.

On se demande même si on ne l’a pas préféré à la saga d’origine.

Delcourt Martin/Rodriguez, 80 p., 16,95€.

3 New Cherbourg Stories (T.3)

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Lors d’une enquête au théâtre de New Cherbourg, les agents Côme et Pacôme Glacère découvrent l’existence d’un trafic de faux papiers…

Mais à quoi peuvent servir ces grossières contrefaçons? Sans doute à abuser des émigrants venus de pays parfois lointains en vue de gagner le Nouveau monde. Car New Cherbourg est une ville d’accueil et de transit pour de nombreux étrangers, et tous sont hébergés à l’imposant Hôtel Atlantico…

Julienne s’y infiltre comme cuisinière, tandis que les Glacère vont suivre la piste d’un boxeur photographe, décorateur de théâtre à ses heures, qui semble avoir réussi à prendre en photo un bien étrange phénomène…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): VINTAGE

Délicieusement vintage, cette troisième enquête des frères Glacère mélange les genres pour un agréable moment sur fond de théâtre de boulevard et de combats de boxe.

De la BD "à l’ancienne" qui fait mouche!

Casterman Gabus/Reutimann, 64 p., 14,50€.

4 Les Gaulois

Hachette - Le résumé de l’éditeur

Constituée d’une soixantaine de peuplades, la "nation gauloise" appartenait à un ensemble civilisationnel vaste, celui des Celtes.

Rapidement romanisés, les Gaulois ont prospéré durant les deux siècles de "paix romaine", jusqu’à à ce que vienne le temps des invasions "barbares" qui eut raison de l’empire romain d’occident.

Vercingétorix, le plus célèbre des Gaulois, considéré comme une incarnation de l’unité nationale, reste aujourd’hui encore un personnage au parcours mystérieux…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): BARBANT

Hachette se lance dans une nouvelle collection qui doit nous raconter l’Histoire de France de façon différente.

Sans être indigne, son association BD – cahier documentaire ressemble franchement à une vieille recette à peine remise au goût du jour. Et un peu barbante.

Hachette Chardot/Nikolavitch, 136 p., 17.99€.

5 Les rugbymen (T.20)

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

À Paillar, la ville aux ronds-points ovales, les filles aussi jouent au rugby. Et quand l’équipe des Paillettes travaille la "killer attitude" ou revisite les contes de fées de notre enfance, on peut s’attendre à ce qu’il y ait du sport!

Ajoutez à cela une leçon de vie de Sébastien Chabal, qui apprendra aux enfants du village à marcher dans les traces de leurs aîné(e)s, et cet album vous deviendra indispensable.

Aussi inoubliable qu’une percée héroïque, une pénalité de 60 mètres… ou la plus belle des troisièmes mi-temps!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CHOU

Les BéKa avaient déjà introduit une équipe féminine dans leur série consacrée au ballon ovale.

Et désormais, ce sont les gosses qui se mettent au rugby, sous le haut-patronage de… Sébastien Chabal. Gentil et amusant. Et nourri au chou farci! Vous voilà prévenus.

Bamboo "On va finir en botté!", BéKa/Poupard, 48 p., 10,95€.

6 Unfollow

Ankama - Le résumé de l’éditeur

Heurté par les désastres environnementaux provoqués par l’humanité, le mystérieux Earthboi sensibilise des followers de plus en plus nombreux grâce aux réseaux sociaux. Il va même jusqu’à développer une application qui éveille la conscience écologique de ses utilisateurs.

À une époque où la plupart des gens voudraient sauver le monde, mais où personne ne sait par où commencer, Earthboi apparaît alors comme leur sauveur.

Mais l’influenceur va lui-même être confronté à un dilemme: l’humanité et la survie de la planète sont-elles compatibles?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MAGNÉTIQUE

Avec ce pavé dans nos océans qui montent et nos égoïsmes qui gonflent, Jüliger imagine un héros mystique et fédérateur de la génération pour le climat, un influenceur, avec les risques que cela comporte. Le tout raconté avec une unique voix off qui finit par lasser.

Magnétique mais incomplet.

Ankama Jüliger, 168 p., 18,90€.

7 Cosplay

Le Lombard - Le résumé de l’éditeur

La vie d’un ado ordinaire de grande banlieue parisienne n’est pas toujours riante. Heureusement pour Abel, c’est bientôt le Comic-Kon et son concours de cosplay

Il a fignolé chaque détail de son costume de Batman et compte bien s’évader de sa vie trop ordinaire, le temps d’une journée sous le masque. Mais les terroristes qui investissent la convention armes à la main ne jouent pas, eux.

Entraînés dans un véritable scénario de comics, Abel et ses amis apprendront que, cosplay ou pas, ce n’est pas le costume qui fait le héros.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): (BONNE) SURPRISE

Pikachu, Batman, les faux jumeaux Gandalf et Dumbledore… c’est sur un incroyable casting que Mikko et Conejero bâtissent leur parodie d’action et d’espions dans le monde du cosplay (ce pourquoi ils n’ont pas dû acheter cher et vilain ces 150 licenses). Sans céder à la facilité.

Super-surprise.

Le Lombard Mikko/Conejero, 89 p., 12,45€.

8 L’Odyssée de Fenyx (T.2)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Désormais aux portes du royaume d’Hadès, Fenyx s’apprête à pénétrer dans l’antre de la mort, ce pays des ombres d’où nul ne revient… Elle a promis à Niobé de lui ramener son fils et de réparer le destin que Tantale, son fou de père, lui a imposé. Fenyx compte respecter son engagement mais ne se leurre pas: les périls seront nombreux.

Elle sait qu’il faudra affronter Cerbère et ruser face à Charon… Elle sait que les Enfers tout entiers voudront l’expulser, cet endroit ne sachant tolérer la présence d’une âme vivante.

Car la vie amène l’espoir et tous les morts, en voyant Fenyx, chercheront à s’attirer ses faveurs pour s’enfuir de cet infernal et éternel foyer.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SOIGNÉ

Cette seconde partie de l’adaptation du jeu vidéo fantastique Immortals Fenyx Rising s’inscrit dans la lignée du précédent volume: rythmé et soigné.

Les amateurs de mythologie continueront d’y trouver leur compte.