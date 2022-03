Guerre en Ukraine et menace nucléaire: c’est la ruée sur les pilules d’iode!

Avec la guerre en Ukraine et le risque nucléaire suite à l’avancée des troupes russes, c’est la ruée sur les pilules d’iode dans les pharmacies.

Alors que nous sortons doucement de la crise du Covid, qui fut très difficile à vivre, c’est désormais la guerre en Ukraine qui suscite de l’anxiété à nouveau au premier plan au sein de la population européenne. Et par corollaire dans notre région. Cette semaine, avec la prise de Tchernobyl et des frappes touchant un bâtiment annexe au site de la centrale nucléaire de Zaporijia, qui est la plus grande d’Europe, par les troupes russes, cela n’a pas don de rassurer bon nombre de nos compatriotes.

D’ailleurs, depuis ce milieu de semaine, on voit dans nos pharmacies, comme à Jalhay ou à Verviers, une véritable ruée sur les pilules d’iode. "Je vous le confirme, s’exclame Valérie Mathonet, la présidente de l’Union des pharmaciens (indépendants) de Verviers-Eupen et pharmacienne à Mangombroux. Il y a pas mal de monde qui sont venus chercher les comprimés d’iode, beaucoup plus qu’en temps normal."

Mais la pharmacienne de Mangombroux se veut rassurante. "Il ne faut pas amplifier la panique. Il y a deux ans, on a vu pareille ruée sur le gel hydroalcoolique. Ici c’est un peu pareil mais je le répète, il ne faut pas s’alarmer. Nous avons du stock et le plus important est de suivre les consignes du gouvernement en s’inscrivant sur la plateforme Be Alert qui vous enverra un sms en cas de souci. Car il ne faut prendre les comprimés d’iode uniquement qu’en cas de catastrophe et une fois que cela est signifié par le gouvernement. Et uniquement si on a moins de quarante ans car pour les plus de quarante ans, on estime que la thyroïde est suffisamment saturée. Mais ici on sent de l’anxiété auprès des personnes pour qui Tchernobyl rappelle de mauvais souvenirs."

Pour rappel également, ces boîtes de comprimés d’iode sont totalement gratuites et sont distribuées sur présentation de votre carte d’identité. D’ailleurs, plusieurs personnes ont été étonnées par leur boîte d’iode reçue. "Des clients sont venus nous trouver car il y a la date 2017 imprimée dessus. Et certains croient que c’est la date de péremption, ce qui n’est pas du tout le cas. Il s’agit en fait de la date de production réalisée pour ces boîtes d’iode. Elles ont une validité minimale de 10 ans. Et après 10 ans, le gouvernement peut analyser les pilules et prolonger encore leur validité." Il ne faut donc pas les jeter.

Enfin, si vous voulez connaître tous les détails en cas de risque nucléaire, suite à la guerre en Ukraine ou plus proche de chez nous au cas où une de nos centrales nucléaires viendrait à avoir un problème, toutes les infos sont à retrouver sur www.nuclearrisk.be.