Solidarité avec l’Ukraine: Tournai a donné la parole à la musique (photos et vidéo)

Ce vendredi midi, un rassemblement a eu lieu sur la parvis de l’hôtel de ville pour soutenir l’Ukraine. Pas de discours, juste une musique traditionnelle ukrainienne. Un moment plein d’émotion.

Comme dans d’autres communes de Wallonie picarde, un rassemblement pour la paix a eu lieu à Tournai ce vendredi midi, sur le parvis de l’hôtel de ville. Aucun discours de prévu, seulement une pensée, un soutien.

Le bourgmestre, Paul-Olivier Delannois, a tenu à laisser la parole à la musique, "c’est une manière de répondre au bruit des bombes par le violon ".

Le Père Ihor Nakonechnyy d’Hollain, violoniste ukrainien, et le pianiste Benoit Chantry ont joué un morceau populaire en Ukraine (Myroslav Skoryk – The High Pass: Melody for strings).

"C’est une musique qui montre l’âme de l’Ukraine, très douce avec une note de tristesse ", exprime le prêtre qui a choisi de jouer de son alto, un violon plus grand qui produit un son moins aigu, pour ce moment solennel.

Après ce cours instant d’émotion, les personnes venues se rassembler par solidarité, parfois même habillées aux couleurs de l’Ukraine, ont applaudi les musiciens pendant une longue minute. "Merci au nom des Ukrainiens! Merci de vous être mobilisés pour dire non à ce qu’il se passe, et oui à la paix! " a terminé le Père Ihor.

Ludivine Dedonder, ministre de la Défense, est spécialement revenue de Bruxelles pour assister à ce rassemblement. "J’avais un conseil des ministres tôt ce matin à propos de la situation en Ukraine, mais je souhaitais être présente ce midi pour cette démonstration dans ma ville, a assuré la ministre. Depuis les sirènes d’alarme, je pense à ces familles en Ukraine, et un moment comme aujourd’hui est encore plus difficile émotionnellement quand on est autant informée de la situation", a-t-elle ajouté très touchée.