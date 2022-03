Entre soulagement et amertume dans la culture: "Qu’on ne nous ressorte plus le même arsenal…"

La levée de mesures décidée par le Codeco de ce vendredi 4 mars représente un soulagement, tant dans l’horeca que dans le monde de la culture. Avec une pointe d’amertume toutefois…

"C’est une évidence, nous accueillons la nouvelle avec un certain soulagement. Cela va faire plaisir à tout le monde de pouvoir reprendre les activités normalement", observe Gwenaël Breërs, une des voix du mouvement Still Standing for Culture, qui a fédéré et porté les revendications de dizaines d’acteurs du monde de la culture, ces derniers mois.

Le passage en code jaune, avec la levée du Covid Safe Ticket (CST), du port du masque obligatoire et des limitations de capacité, est accueilli comme une bonne nouvelle, avec toutefois une pointe d’amertume et l’envie de tirer les leçons du sort réservé à la culture ces deux dernières années.

Still Standing for Culture avait publié une lettre ouverte fin février, réclamant l’abrogation pure et simple du CST. "La crainte, c’est qu’on nous resserve le CST à l’occasion d’un prochain virus, d’un variant ou d’une recrudescence de l’épidémie. Nous voulons le voir disparaître, tout simplement, car il nous a été imposé sans que son efficacité soit jamais démontrée. Sans oublier son aspect très partial et arbitraire. Et il n’y a jamais eu de vrai débat sur le sujet", rappelle Gwenaël Breërs.

Un autre constat subsiste: celui d’une culture reléguée au rang de "variable d’ajustement". "En tout cas, la pandémie nous aura permis de voir la place qu’occupe la culture dans l’esprit du pouvoir politique. Nous avons dû fermer, puis nous avons été soumis à des mesures différentes des autres secteurs", sans logique apparente.

"Nous souhaitons vraiment que des leçons soient tirées. C’est peut-être à présent le bon moment de le faire, pour qu’on ne nous ressorte pas le même arsenal la prochaine fois", prévient-il.

Le CST s’en va, bon débarras

Du côté de la Fédération Horeca Wallonie, le passage en code jaune est également perçu comme "une libération", selon les termes du président ad interim Luc Marchal. "On n’est pas mécontents de voir le CST disparaître. Ça a été compliqué à mettre en place." Lui aussi pointe des incohérences dont l’horeca a pâti. "Je suis allé à Binche au carnaval, où des cafés étaient bondés de clients sans masques, tandis que le personnel était obligé d’en porter. Et la police contrôlait, j’en ai été le témoin. Cherchez l’erreur", glisse Luc Marchal, qui invite le secteur à encore faire de prudence "durant la dernière ligne droite, ce week-end", avant que les assouplissements deviennent effectifs.