Un vol de plusieurs valises à la vestiboutique de Vaux-sur-Sûre

Triste et mauvaise surprise pour les bénévoles de la vestiboutique de Vaux-sur-Sûre!

Quand elles sont arrivées mercredi dans leurs locaux, situés dans le bâtiment de la Poste en face de la Maison communale, elles n’ont pu que constater le vol, dans leur réserve, de quatre valises et d’un beauty case, tous remplis.

Un méfait doublement regrettable puisque ce magasin est à vocation sociale, proposant des vêtements de seconde main à prix très abordables. Et même triplement puisque ces valises, qui comprenaient les affaires d’une dame décédée, devaient revenir à leur propriétaire.

Du côté des bénévoles, qui ouvrent le magasin deux fois par mois (1er et 3 mercredi du mois) la colère et la frustration se mélangent. "Et c’est démotivant pour nous, car on s’investit, on se bouge pour au final subir ce genre de choses, alors que notre but est d’aider les gens", souffle une bénévole. D’autant que ce n’est pas la première fois que des disparitions d’objets sont constatées dans le stock de la vestiboutique.

Bientôt une clé salvatrice?

Il faut dire que l’accès au stock de ce magasin n’est pas des plus sécurisés. Si une porte existe bien, il n’y a aucune clé pour la fermer. Et ce au contraire de la vestiboutique elle-même et de l’épicerie sociale, qui occupent l’étage. Et de "Fer Bien", au rez-de-chaussée. Des magasins et services qui impliquent donc le passage fréquent de gens dans le bâtiment.

"Nous avons déjà demandé à la Commune pour avoir un moyen de fermer cette porte à clé, mais nous attendons toujours", complète une bénévole.

Une porte fermée qui permettrait à ces bénévoles d’ouvrir la vestiboutique sans mauvaise surprise.