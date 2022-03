Guerre en Ukraine: le Kremlin appelle les Russes à "s’unir autour" de Poutine

Le Kremlin a estimé vendredi que l’heure était à l’union autour du président Vladimir Poutine, au neuvième jour de l’invasion de l’Ukraine.

"Ce n’est pas le moment de se diviser, c’est le moment de s’unir. Et s’unir autour de notre président", a estimé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d’un briefing à la presse, interrogé sur des appels de personnalités de la culture opposées à la guerre.

Le président de la Fédération de Russie a, lui, déclaré que son pays allait "continuer son développement qu’importent les difficultés", selon l’agence russe TASS.

Quels que soient les obstacles, "nous continuerons notre développement, et nous allons aussi renforcer nos infrastructures de transport et logistiques partout dans le pays". Vladimir Poutine a souligné que ce travail serait mené "dans les territoires baltes et de l’Arctique ainsi que dans l’extrême-est russe".

Poutine a également mis en garde les pays voisins en leur conseillant de ne pas prendre d’actions qui pourraient augmenter les tensions avec la Russie, rapporte l’agence néerlandaise ANP.

Il a affirmé n’avoir aucune mauvaise intention envers ses voisins et que la Russie honorerait ses obligations envers eux. Il a affirmé que la Russie ne ferait que "répondre aux actions inamicales" à son encontre.