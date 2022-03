EuroSkills St Petersburg 2023: la compétition se vivra ailleurs

"WorldSkills condamne sans équivoque le recours à la violence et l’agression à grande échelle du gouvernement russe contre l’Ukraine. WorldSkills se veut neutre sur le plan confessionnel et politique. Néanmoins, l’invasion de l’Ukraine par la Russie est une violation claire et importante de notre Code d’éthique et de conduite. La Biélorussie, par son soutien actif à l’invasion russe, a également enfreint ce même Code.

Le gouvernement russe a fait des choix qui lui interdisent de participer aux événements et activités organisés par WorldSkills et ses membres. […]. WorldSkills est né des ruines de la Seconde Guerre mondiale, qui a dévasté les économies et créé une énorme pénurie de compétences, menaçant de provoquer une nouvelle dépression économique. WorldSkills est résolu à soutenir le peuple ukrainien, WorldSkills Ukraine, et à utiliser les compétences pour construire le respect, la dignité, la paix et la prospérité dans le monde entier."