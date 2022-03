La femme de Jean-Pierre Pernaut raconte: "Je l’ai engueulé parce que je voulais qu’il se repose"

Pour le JT de 20H de TF1, Nathalie Marquay-Pernaut a accepté de revenir sur les derniers mois de son époux: "Ce n’était plus le même homme."

C’est un témoignage émouvant qu’a livré l’épouse de Jean-Pierre Pernaut, ce jeudi soir, dans le JT de 20H de TF1. Face caméra, l’ancienne Miss France a notamment évoqué le combat auquel s’est livré l’ancien présentateur-vedette du 13H.

"Il était fatigué, se souvient la Nathalie Marquay-Pernaut. Combien de fois je l’ai engueulé parce que je voulais qu’il se repose. Déjà quand il a eu son cancer de la prostate, je lui ai dit: "C’est un signe de là-haut, il faut que tu te reposes. Ton corps est fatigué."."

Malheureusement pour sa femme, JPP se ménageait peu, que ce soit pendant ou après sa carrière.

"Il en voulait toujours plus pour que sa famille soit bien, pour qu’elle ne manque de rien. C’est pour ça qu’il ne voulait pas prendre sa retraite. Mais je lui ai fait comprendre que je voulais qu’il profite… Qu’il profite de nous, qu’on voyage tous les deux sans attendre les vacances scolaires maintenant que les enfants sont grands. On avait hâte de pouvoir être ensemble, de faire un vieux couple comme tout le monde. Mais Jean-Pierre n’est pas comme tout le monde." Et Nathalie Marquay-Pernaut d’ajouter: "Pour lui, TF1 et son groupe (du JT) de 13 heures, c’était vital. C’était son oxygène. C’est pour ça qu’il avait tellement de mal à décrocher aussi."

D’habitude, il ne me disait pas qu’il était fatigué. Mais là, il n’arrêtait pas de me dire «Je suis fatigué, je suis fatigué».

Opéré de la prostate à l’automne 2018, le visage du JT de TF1 a ensuite connu de nombreux ennuis de santé. "D’habitude, il ne me disait pas qu’il était fatigué. Mais là, il n’arrêtait pas de me dire "Je suis fatigué, je suis fatigué". Je trouvais qu’il n’avait pas une bonne respiration. Il était très vite essoufflé […] Puis il y a eu le cancer des poumons." Un cancer qui pousse le journaliste à passer une nouvelle fois sur le billard en juillet 2021. Et le pire est à venir…

Car c’est finalement en janvier de cette année que l’état de santé de JPP se dégrade le plus fortement. Opéré du cœur, il est victime ensuite d’une série de thromboses et d’AVC avant de succomber ce mercredi.

"Il a lutté jusqu’au bout, assure sa femme. Il a été super fort. Pourtant, Jean-Pierre était quelqu’un qui se plaignait pour un rien des fois. Mais là depuis un mois, il avait complètement changé. Ce n’était plus le même homme là-dessus. Il devait savoir qu’il y avait quelque chose de grave. Mais c’était quelqu’un d’autre. Il était fort. Il ne pensait qu’à sa famille."

Jean-Pierre Pernaut est décédé à l’âge de 71 ans.