Saint-Georges: une bonbonne de gaz explose rue Basse-Marquet

En fin de matinée vendredi, une bonbonne de gaz a explosé dans une maison de la rue Basse Marquet. Aucune victime n’est heureusement à déplorer.

Ce vendredi, en fin de matinée, un incendie (dont l’origine est, pour le moment, inconnue) s’est déclaré dans le garage d’une maison située à hauteur du numéro 101 dans la rue Basse-Marquet à Saint-Georges-sur-Meuse. Le feu a ensuite déclenché l’explosion d’une bonbonne de gaz. Sur place, les dégâts matériels sont importants. Une partie du toit a été endommagée, de même que le garage et l’étage de la maison. "Une partie du mur arrière est également tombé à cause de l’explosion", explique Amaury Fouarge, lieutenant au sein de la zone Hemeco. La maison voisine a également subi quelques dégâts. "Les châssis ont bougé", précise le lieutenant.

Fort heureusement, le couple de propriétaires de la maison n’était pas sur place au moment de l’explosion. Seul le chien était dans l’habitation mais il s’en est sorti indemne.

Entre 25 et 30 pompiers de la zone Hemeco et Liège sont intervenus sur place. Trois autopompes, deux auto-échelles, deux camions-citernes, deux véhicules officiers et deux véhicules Rehab ont été mobilisés. La maison est, elle, inhabitable. "Les propriétaires vont être relogés chez des proches", précise Francis Dejon, le bourgmestre.