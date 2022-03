Covid: une légère remontée des contaminations est possible, selon Yves Van Laethem

Les assouplissements récents et à venir engendreront probablement une diminution de la baisse des contaminations, voire une légère augmentation de celles-ci, a averti vendredi Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19, lors de la conférence de presse hebdomadaire sur la pandémie de coronavirus en Belgique.

Il a toutefois précisé que cela ne devrait pas avoir d’impact sur le système de santé.

"Tous les indicateurs corona restent globalement favorables mais la diminution des contaminations est un peu moins marquée que la semaine passée et on constate même une légère augmentation chez les personnes dans la vingtaine au nord du pays", a indiqué Yves Van Laethem. "Heureusement, au niveau hospitalier, les diminutions continuent au même rythme."

À ce rythme, le seuil des 65 hospitalisations par jour pourrait être atteint rapidement. En théorie ce seuil doit permettre le passage du baromètre de l’orange au jaune, mais le gouvernement va vraisemblablement anticiper et changer la couleur du baromètre dès ce vendredi. Un Comité de concertation à ce sujet doit avoir lieu début d’après-midi.

Lors du point concernant le développement des différents variants du Covid-19, le porte-parole interfédéral a indiqué que le sous-variant d’Omicron Ba.1 représente toujours 61% des souches et le Ba.2 34%. Le variant Delta remonte un peu et est à l’origine de 5,4% des contaminations contre moins de 1% la semaine passée. "C’est quelque chose que nous suivons et suivront de près", explique M. Van Laethem.

"La pression sur la première ligne a sensiblement diminué" a enfin ajouté Yves Van Laethem. "Le pourcentage de médecins généralistes qui s’estiment fort occupés ou très fort occupés est de 13% contre 23% la semaine passée."