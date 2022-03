Tournai: l’hymne acathiste à Marie chanté pour la paix en Ukraine (vidéo)

Plus de 80 personnes se sont rassemblées dans l’église Notre-Dame de la Salette, jeudi soir, pour reprendre à l’unisson une très vieille prière byzantine écrite en remerciement à la Vierge. Elle était cette fois tout particulièrement dédiée au peuple ukrainien dont plusieurs représentants assistaient à la cérémonie, à commencer par celui qui la présidait, le père Ihor Nakonechnyy, aumônier de la communauté catholique de rite byzantin en Wapi.

Jeudi soir, Ihor Nakonechnyy aumônier de la communauté catholique de rite byzantin en Wallonie picarde, a célébré l’hymne acathiste en présence d’environ 80 fidèles et sympathisants en l’église Notre-Dame de la Salette, à Tournai.

Depuis trois ans, l’église de la rue du Crampon, toujours catholique, est dédiée au rite oriental.

Le jeudi, se donne traditionnellement l’hymne acathiste (debout) à la mère de Dieu.

"C’est un très ancien chant, et je dois dire que le fait d’être dans une église mariale ajoute quelque chose. Des catholiques de rite latin y assistent régulièrement. Le dimanche, c’est la divine liturgie (de rite byzantin). Le choix a été fait de la dire en français. Pour être accessible à l’ensemble des "gréco-catholiques" d’une part, et parce que dans la troisième ou quatrième génération de la diaspora ukrainienne, certains ne parlent plus l’ukrainien, d’autre part…", explique le père Ihor (prononcez Igor).

Retrouvez l’histoire de ce dernier en cliquant ici

Mgr Guy Harpigny, évêque du diocèse de Tournai, le vicaire général Olivier Frohlich et le doyen Michel Decarpentrie participaient également à cette cérémonie. Laquelle n’est sans doute que la première des suivantes qui devraient se tenir dans d’autres lieux, et notamment dans la cathédrale, comme l’a précisé Mgr Harpigny.