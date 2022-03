Guerre en Ukraine: les Bourses européennes creusent leurs pertes, l’euro se déprécie face au dollar

Les Bourses européennes creusaient leurs pertes en début de séance vendredi, les investisseurs s’éloignant encore des actions après que la plus grande centrale nucléaire d’Europe, en Ukraine, a été touchée vendredi par des frappes de l’armée russe.

Paris et Francfort reculaient de 2,13% vers 09h40, tandis que Londres reculait de 1,47%. Le BEL20, l’indice de référence belge, baissait d’un peu plus d’1% peu avant 10h00.

Sur la semaine, les places européennes reculent entre 4% et 7%.

Plus tôt, les Bourses asiatiques avaient aussi chuté, Tokyo perdant 2,23%.

L’euro se déprécie face au dollar

L’euro continuait de perdre du terrain vendredi face au dollar. Vers 10h00 du matin, un euro valait 1,1010 dollar, soit le niveau le plus bas depuis mai 2020. Cette baisse réagit aux combats autour de la centrale nucléaire Zaporijjia en Ukraine, la plus grande d’Europe.

L’euro s’est fortement déprécié ces derniers jours, à la suite de l’invasion russe d’Ukraine. En réponse à celle-ci, les pays occidentaux ont émis plusieurs sanctions à l’encontre de la Russie, ce qui pourrait réduire leur rythme de croissance. L’invasion russe met aussi sous pression les prix de l’énergie, ce qui devrait continuer d’alimenter une inflation déjà forte.

Par rapport au franc suisse, l’euro a atteint son plus bas niveau depuis janvier 2015 et par rapport à livre sterling, la monnaie européenne est à son plus bas niveau depuis juillet 2016.