Covid: Rudi Vervoort évoque la fin du masque à l’école "pour la rentrée de lundi"

À quelques heures du Codeco de vendredi, le ministre-président bruxellois n’a pas caché son intention de mettre fin le plus rapidement possible à l’obligation du port du masque dans les écoles secondaires.

Invité de Bel-RTL ce vendredi matin, Rudi Vervoort s’est montré optimiste à l’approche du Comité de concertation de ce vendredi.

Certain que le pays "va passer en code jaune" et qu’il ne reste plus qu’à "déterminer une date précise" pour mettre fin aux mesures sanitaires en vigueur, le socialiste bruxellois s’attend donc à ce que son gouvernement, comme celui des autres Régions, prenne le relais du fédéral dans la gestion de la pandémie.

S’il estime qu’il est trop tôt pour abandonner le baromètre imaginé par le fédéral - "Le virus circule toujours: on ne peut donc pas préjuger de ce qui pourrait arriver à l’automne prochain." -, Rudi Vervoort milite pour plusieurs assouplissements. À commencer par la fin du port du masque dans les écoles secondaires. Poussé dans le dos par les Communautés, Rudi Vervoort espère même appliquer cette décision "pour la rentrée de ce lundi".

"Par rapport aux transports (en commun), ce sera compliqué d’assurer la mise en œuvre du maintien du port du masque, poursuit l’homme fort du gouvernement bruxellois. Mais dans les établissements de soins, je suis plutôt favorable à ce maintien parce que c’est là qu’on retrouve les personnes les plus fragiles."

Et le CST? "Si on peut lever (ce pass, NDLR), on le fera!" Et ce, même si le ministre-président assure que cet outil était nécessaire "l’été dernier", quand "on a assisté à une hausse très importante du taux de contamination". "En France, ils ont fait une évaluation (de ce système, NDLR) et ils ont conclu que des milliers de vies avaient été sauvées grâce au CST", souligne d’ailleurs le ministre-président bruxellois.