Pas d'ambition, pas de finale de Coupe: Eupen trop timide que pour embêter cet Anderlecht-là

Trop timides, les joueurs d’Eupen n’ont jamais vraiment inquiété Anderlecht ce jeudi, en demi-finale de la Coupe de Belgique. Dommage, car l’occasion était belle… Mais la qualification d’Anderlecht (3-1, 5-3 au cumul des deux matches) ne doit rien au hasard. Retour sur le match d’un point de vue eupenois. Anderlecht - Eupen : 3 (5) - 1 (3)

Arbitre: M. Laforge

Carte rouge: Nuhu (89e, 2e jaune)

Cartes jaunes: Prevljak, Alloh, Peeters, Nuhu.

Buts: Murillo (1-0, 4e), Prevljak (1-1, 9e), Magallan (2-1, 28e), Kouame (3-1, 46e)

ANDERLECHT: Van Crombrugge, Murillo, Magallán, Hoedt, Gómez (85e Mykhailichenko), Refaelov (77e Amuzu), Ashimeru (85e Olsson), Cullen, Verschaeren (76e Ait El Hadj), Kouamé (85e Raman), Zirkzee.

EUPEN: Nurudeen, Lambert, Agbadou, Amat, Beck (72e Heris), Magnée (50e Nuhu), Jeggo (72e Déom), Peeters, Alloh; Prevljak, Ngoy (50e N’Dri).

Encore raté! Une nouvelle fois, Eupen aura vu les portes d’une potentielle finale de Coupe de Belgique se fermer à l’étage précédent.

Si la demi-finale aller (2-2) avait permis de maintenir une forme de suspense, la manche retour n’a pas tardé à basculer.

Après quatre petites minutes, sur un corner, Murillo était absolument seul pour planter sa tête et battre Nurudeen.

Eupen, clairement venu pour jouer le 0-0, devait opter pour son plan B plus rapidement que prévu. Et on a brièvement cru que ça aurait pu marcher. Car sur sa seule phase offensive, un centre de Beck dévié par Ngoy permettait à Prevljak de tromper l’ex-Eupenois Hendrik Van Crombrugge.

Inespérée, cette égalisation n’aura pas perturbé les troupes de Vincent Kompany, qui avait visiblement bien travaillé les phases arrêtées. Sur un nouveau coup de coin: même scénario, même résultat. Magallan profitait du marquage évasif d’Andreas Beck pour tromper Nurudeen et signer le 2-1.

«On ne sait pas sortir»

"On a encore 45 minutes pour revenir, mais on doit essayer de garder le ballon car là on n’arrive pas à sortir comme il faut" analysait le Panda Julien Ngoy à la mi-temps, au micro de nos confrères de RTL Sport. "Et les deux erreurs sur les deux buts encaissés auraient pu être évitées facilement…"

Malheureusement pour l’AS, rien ne changeait lors du 2e acte. Pire: après 30 secondes, un centre de Refaelov était remisé de la tête par Kouame, qui devançait Alloh et qui trompait Nurudeen, pas très inspiré. Au vu de la distance de l’envoi, on pensait que le Ghanéen détournerait le ballon.

À 3-1, le coach eupenois Michael Valkanis n’avait plus le choix. Il lançait les offensifs N’Dri et Nuhu dans le combat, histoire de jouer le tout pour le tout.

Smail Prevljak (48e) perdait son duel face à Van Crom’dans une phase qui aurait pu signifier le 3-2.

Pour le reste, Eupen ne parvenait pas à trouver la faille. Le RSCA reculait petit à petit avant de tomber dans une légitime gestion du match et du score.

Dur dur, en jouant ainsi

Le pari était risqué: il n’a pas payé. Eupen a clairement refusé le jeu ce jeudi, oubliant que c’est en se dévoilant un peu plus que l’Alliance avait su inquiéter Anderlecht au match aller.

Sur la large pelouse du Lotto Park, jamais les Pandas n’ont donné l’impression de pouvoir décrocher le convoité ticket pour la finale.

Dès dimanche, retour à la dure réalité et à la lutte pour le maintien en D1A. Eupen doit absolument réagir à domicile face à OHL. La saison restera décevante de toute façon. Éviter la culbute en D1B permettra de ne pas la rendre dramatique.

À noter que les maillots portés ce jeudi soir par les deux équipes seront signés et vendus aux enchères via la plateforme MatchWornShirt au profit de SOS Village d’Enfants – Ukraine.