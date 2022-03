Charleroi: il vendait de l’héroïne et de la cocaïne dans sa Mercedes

Kamal allait se fournir aux Pays-Bas avant de revendre sa marchandise sur Charleroi. Il vendait dans sa voiture.

C’est grâce à une information policière que les autorités judiciaires ont eu vent des agissements suspects de Kamal. Selon la source, ce dernier vendait de la cocaïne et de l’héroïne à partir d’une Mercedes stationnée à Charleroi. Le 13 janvier dernier, la police locale s’est rendue sur le lieu-dit pour procéder à des observations. "Les agents ont constaté un manège suspect et trois personnes à bord", confirme la substitute Cottin. Kamal est assis sur le siège passager avant.

Les trois personnes à bord de la voiture sont fouillées. Kamal a des billets de banque et un GSM Nokia. Mais la fouille est un succès quand on se penche sous son siège. Un petit sac avec 22 boulettes de cocaïne et 18 boulettes d’héroïne est découvert. Le jeune homme de 25 ans passe aux aveux. Kamal s’en va fournir aux Pays-Bas en achetant 50 g de cocaïne par mois, à Breda, avant de revenir sur Charleroi pour fournir ses clients. "Les clients le contactent par SMS et la transaction se fait dans la voiture." Le vendeur de stupéfiants vend pour environ 500 euros par mois, depuis novembre 2021.La peine habituelle dans ce type de dossier est requise par le parquet: 18 mois de prison.

M Samanci, à la défense, plaide une suspension probatoire du prononcé pour son client, sans le moindre antécédent judiciaire jusqu’à présent et qui est présent en Belgique depuis 5 ans. "Il a perdu son emploi en tant que boulanger et il a trouvé cette solution pour gagner de l’argent", confie l’avocate. Jugement le 17 mars.