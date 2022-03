Le Var devait-il intervenir sur le deuxième but d’Anderlecht? (vidéo)

Le but de Magallan fait débat. Le Var devait-il intervenir?

Cette phase va faire débat… Comme lors du match aller, les Eupenois peuvent se montrer frustrer envers l’arbitrage.

Alors que le score de la demi-finale retour entre Anderlecht et Eupen est de 1-1 après des buts respectifs de Murillo et Prevljak, nouveau corner pour les Mauves. Magallan est de nouveau seul et expédie le cuir de la tête au fond des filets. Oui, mais… Si le défenseur anderlechtois est seul, c’est parce qu’un contact plus que litigieux entre Kouamé et Prevjlak a eu lieu. L’arrière mauve tient vivement le buteur eupenois, qui aura d’ailleurs le nez en sang.

Pour les supporters mauves, ce duel fait juste partie du jeu, pour les Germanophones par contre, la faute est évidente. Dans tous les cas, le VAR n’est pas intervenu et a fait confiance à M.Laforge.

Alors, faute ou pas?