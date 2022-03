Du soleil pour les carnavals à venir? Farid, notre Monsieur Météo, se mouille

Farid, notre Monsieur Météo, répond à Louis de Haulchin: "Salut Farid, tu as déjà des premières tendances pour notre Carnaval qui se déroule le week-end suivant? On espère une météo clémente..."

Salut Louis. La tendance est encore incertaine mais j’ai tout de même encore de l’espoir.

On est actuellement sous l’influence d’un anticyclone scandinave qui maintiendra des conditions ensoleillées ce vendredi et tout au plus quelques nuages sur l’ouest samedi. Dimanche verra quelques cumulus bourgeonner avant le retour d’un grand ciel bleu en première partie de semaine prochaine. Le froid matinal sera présent avec des gelées mais l’après-midi, on atteindra 10°C si l’ensoleillement est correct.

Pour la fin de semaine prochaine, soit le flux de sud-ouest reprend avec un peu d’humidité et de la douceur, soit le flux d’est frisquet mais lumineux persiste, scénario que je privilégie actuellement mais ça peut changer.

Je croise les doigts pour vous mais il y a de l’espoir pour le Carnaval.

Et pour le reste du pays?

La semaine se terminera de la meilleure des manières grâce à l’anticyclone Scandinave qui drainera ce flux continental bien sec. Pas grand-chose à dire avec plein soleil du matin au soir hormis quelques derniers nuages près du littoral possible en début de journée. Le mercure remontera après le froid de l’aube et on ira chercher 7°C à Botrange, 11°C à Namur, 12°C à Mons et jusqu’à 13°C de Tournai aux Flandres.

Des températures vraiment agréables puisque le soleil plus haut à l’horizon commence à faire son effet. Le vent ne bronchera pas restant orienté sud-est puis est et ne dépassant pas 15-20 km/h en rafales, chouette ressenti. En soirée, ça chutera assez vite et le gel s’installera la nuit suivante.