TF1: l’hommage appuyé du JT de 13H à Jean-Pierre Pernaut

Au lendemain de l’annonce du décès de Jean-Pierre Pernaut, l’émotion était forte sur le plateau du journal télévisé de 13 heures de TF1.

"Mesdames et Messieurs, bonjour!" C’est avec trois lancements et quelques images d’archives de Jean-Pierre Pernaut que TF1 a lancé le JT de 13H de ce jeudi, le premier depuis l’annonce de la disparition de son célèbre présentateur.

Très attendu, le journal de ce midi a donc rendu un hommage sobre mais appuyé à celui qui était considéré comme la star du JT de midi. "Depuis hier, une ombre plane sur ce journal de 13 heures, celle de Jean-Pierre Pernaut, qui l’a créé, qui l’a incarné pendant plus de 30 ans, et qui nous a quittés hier à seulement 71 ans, a déclaré en ouverture son collègue et ami Jacques Legros. On pense à lui, à sa famille et cette édition lui est bien sûr dédiée."

Centré sur Jean-Pierre Pernaut, le JT de ce jeudi midi avait donc une saveur particulière. Pour la rédaction de TF1 mais aussi pour les téléspectateurs.

"Il était notre, votre convive chaque jour à 13 heures, résume Jacques Legros. Vous étiez heureux de l’inviter chez vous. Nous consacrerons une grande page au présentateur qu’il était, mais pas seulement. La disparition de Jean-Pierre Pernaut nous a tous choqués."