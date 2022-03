Charleroi-Standard: un choc sous haute surveillance

Vu l’extrême tension et les débordements de l’aller, c’est un match à hauts risques.

Ce ne sera pas un choc wallon comme les autres. Ni sur le terrain ni dans les tribunes. Vu le score, les débordements extrêmes et l’arrêt du match provoqués par les supporters du Standard à l’aller (0-3, le 5 décembre), cela paraît impossible. En temps normal, un Charleroi-Standard est déjà classé "match à risques". Celui de dimanche ne dérogera évidemment pas à la règle. Il y aura de la revanche dans l’air mais, espérons-le de tout cœur, uniquement sportive.

1 000 tickets confirmés

Lundi, une première réunion s’est tenue entre le club carolo, la police et la Ville de Charleroi. Il a été décidé que 1 000 supporters liégeois (soit l’équivalent de 20 bus) pourraient assister au match en T2, à deux conditions, régies principalement par le Standard:

1. que leur comportement mercredi soir lors du match contre le Beerschot soit correct.

2. que chaque ticket vendu soit impérativement relié à une personne clairement identifiée.

Les deux conditions ont été respectées et, ce jeudi, à la suite d’autres réunions, les 1 000 tickets disponibles ont été confirmés. C’est le club liégeois, via la Famille des Rouches, qui en gérera la vente et la distribution.

Côté carolo, l’engouement au ticketing semble s’accentuer même si, en attendant un éventuel relâchement des mesures sanitaires ce vendredi, le stade devra encore respecter une jauge maximale de 80 % de remplissage. En plus des 1 000 supporters liégeois, il devrait donc y avoir entre 10 000 et 11 000 spectateurs. Un tifo d’envergure est prévu par les groupes d’animations, en T4.

Trois pelotons, 225 stewards et 37 agents

Du côté de la police, on nous signale qu’en plus du dispositif habituel, dont des spotters, trois pelotons (soit environ 120 hommes) et trois autopompes seront déployées aux abords du Mambourg pour éviter d’éventuels débordements ou affrontements. C’est évidemment plus que pour un match classique, mais moins que si la tribune réservée au public visiteur avait été entièrement ouverte.

Au total, environ 225 stewards encadreront les pourtours du stade et les tribunes. Une centaine de stewards officiels ainsi que 90 en formation et 15 candidats stewards auxquels il faut ajouter ceux dépêchés par le Standard, qui accompagneront leurs supporters. On note aussi la présence de quelque 37 agents de sécurité, qui auront notamment pour mission la vérification du Covid safe ticket.

Attention à la circulation

Le périmètre autour du stade sera fermé dès 16h, nous dit-on. Ce n’est pas anodin pour les nombreux spectateurs – dont les VIP et les journalistes – qui se garent dans le parking sous-terrain du boulevard Zoé Drion, d’une capacité de 600 places. L’entrée ne pourra pas se faire en descendant le boulevard en venant du rond-point du Marsupilami, mais uniquement via la sortie 29 du R9, "Porte de la Neuville", et en empruntant brièvement le boulevard Mayence.