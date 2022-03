Tetyana a vécu la guerre à Kharkiv: "Vers quatre heures du matin, je me suis réveillée en sursaut…"

Sur place au moment des premiers bombardements, Tetyana Volovyk a fui son pays pour trouver refuge en Belgique, auprès de sa fille, en région liégeoise.

Près de 2 200 kilomètres, à vol d’oiseau, séparent Kharkiv de Horion-Hozémont, un petit village niché en province de Liège. Ce trajet, en plusieurs étapes, Tetyana Volovyk a dû l’effectuer, afin de fuir la deuxième plus grande ville ukrainienne, juste avant que la situation ne devienne trop critique. Elle qui vit en Espagne depuis une quinzaine d’années se trouvait dans son pays natal au moment où les bombardements russes ont commencé. "Je suis arrivée en Ukraine le 17 février, détaille-t-elle. Même si je ne vis plus dans le pays, j’y retourne régulièrement afin de dire bonjour à mes amis ou aux membres de ma famille qui se trouvent encore à Kharkiv. J’ai passé la nuit du 23 au 24 chez une amie que je connais depuis cinquante ans. Et vers quatre heures du matin, j’ai entendu un énorme bruit, je me suis réveillée en sursaut. Les fenêtres ont tremblé de manière incroyable. J’ai compris que la guerre arrivait."

Un appel de son mari plus tard, la décision était prise: il fallait s’en aller. Car Kharkiv ne se trouve qu’à une trentaine de kilomètres de la frontière avec la Russie. Et l’assaut des troupes de Vladimir Poutine était déjà lancé. "Je suis alors sortie de la maison et je suis tombée sur un homme qui m’a dit qu’il ne fallait pas rester là. Il m’a aidée à traverser la ville afin que je puisse me rendre à la gare, raconte la dame de 66 ans. Heureusement, un train quittait justement Kharkiv pour Lviv, à l’autre bout du pays. C’était vraiment dur, le trajet a été long car le train s’arrêtait toutes les demi-heures, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. " À chaque arrêt, des nouveaux passagers rejoignaient le convoi, l’exil des femmes et des enfants était déjà en marche alors que les hommes devaient descendre du train, eux qui ont été réquisitionnés pour défendre le pays.

Après avoir embarqué dans un autre train qui traversait la frontière, ce n’est que le 25 à 20 heures, soit près de trente heures après son départ de Kharkiv, que Tetyana Volovyk est arrivée en Pologne. "On a alors pu compter sur des amis polonais pour la conduire encore un peu plus à l’ouest, embraye sa fille, Darya. Je voulais qu’elle soit en sécurité, qu’elle se rapproche le plus vite possible de nous." Et c’est alors Cédric, son beau-fils, qui a effectué un trajet de plus de 2 500 kilomètres aller-retour pour aller chercher Tetyana et la ramener auprès de sa fille, à Horion-Hozémont, où elle va maintenant rester quelques jours. Histoire de reprendre ses esprits avant de retrouver son mari en Espagne.

J’étais persuadée que rien n’arriverait en Ukraine. Je ne pensais pas que Poutine soit assez malade que pour faire ça.

Si elle est maintenant en sécurité dans notre pays, Tetyana n’en oublie pas ses racines, elle qui a laissé énormément de proches sur place. "J’étais persuadée que rien n’arriverait en Ukraine. Je ne pensais pas que Poutine soit assez malade que pour faire ça. C’est d’ailleurs pour cela que j’avais pris mes billets pour aller en Ukraine, je ne me posais pas de questions, avoue-t-elle. Mais, désormais, je n’ai même plus de larmes tellement j’ai pleuré. Je suis en ligne 24 heures sur 24 avec mes proches au téléphone pour savoir comme cela sa passe. À cause de la tristesse, du tracas quotidien, j’ai vieille. L’incertitude de savoir si mes proches seront encore vivants le lendemain, c’est atroce. Kharkiv est touchée comme jamais depuis deux jours. Heureusement, tous mes proches sont encore en vie. Depuis que la guerre est arrivée, ce n’est même plus du patriotisme qui nous anime, c’est de la fierté ultime. Notre sang est ukrainien et cela ne changera pas. "

Une preuve de plus que les Ukrainiens sont prêts à tout pour défendre leur pays, Tetyana Volovyk ne ferme pas la porte, d’ici quelques jours, à un voyage jusqu’à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine avec son mai afin d’apporter leur aide au plus proche de la guerre.