Générations solidaires: rejoignez la Lovely Family!

450 couturières bénévoles soutiennent des femmes opérées suite à un cancer du sein en fabriquant des lovelybags.

"J’ai eu un cancer du sein à 32 ans avec double mammectomie, raconte Karine. J’ai connu le calvaire des drains que j’essayais de cacher à mes jeunes enfants à l’époque dans des sacs inadaptés. Hier, je me suis faite opérer du changement de mes 2 prothèses abîmées. Et ce matin, lors de mon départ, l’hôpital m’a offert un joli sac en tissu me permettant de dissimuler le drain restant. Je voulais vous remercier car ce petit présent met vraiment du baume au cœur dans des moments pas faciles". Karine témoigne comme des centaines de femmes du calvaire vécu par des femmes opérées suite à un cancer du sein, sur le site de Lovely Solidarity, l’initiative lancée par une Belge, Hedwige de Duve.

En 2016, Hedwige De Duve, une habitante de Chaumont-Gistoux subit plusieurs opérations, en 1 an et demi, des suites d’un cancer du sein : "Après une telle opération, j’étais reliée à pas mal de tubes et notamment des drains/redons (reliés à la zone opérée), en plus de la perfusion. Ils traînent au pied du lit, au regard de tous. Ils sont effrayants pour les visiteurs et surtout les petits (mon fils de 10 ans a trouvé cela “ gore ”). Ma chirurgienne et ma kiné m’ont expliqué l’importance de marcher dans les couloirs. En bref, plus on marche et plus vite on peut se débarrasser des drains. Ils vous suivent partout comme des chihuahuas, pour votre toilette, pour les visites… Leur utilisation est obligatoire et ils aident les patientes à rentrer plus tôt chez elles. Se déplacer avec tout ce monde est un exploit." C’est alors que lui vient l’idée de proposer un joli sac (un "lovelybag") en tissu pour pouvoir cacher ces drains aux visiteurs et l’accrocher facilement à son lit, au poignet. En octobre 2019, elle lance un appel sur Facebook.

- En quelques mois, tout s’organise en un temps record. Concrètement, les couturiers bénévoles cousent des sacs et sont invités à rédiger un petit mot à l’attention du patient qui le recevra. Les tissus sont offerts par des magasins et des particuliers. Chaque région dispose d’une coordinatrice qui est le lien entre l’hôpital et les couturières.

Le jury de l’appel à projets Générations solidaires avait repéré cette initiative généreuse parmi les associations nominées en 2020.

En mars 2022, 450 couturières et 15 coordinatrices régionales composent la "Lovely Family". Plus de 1.000 Lovelybags ont déjà été distribués via 15 hôpitaux partenaires, des pharmacies et des points de dépôt. Et le projet s’est exporté en France et au Luxembourg. "J’ai lancé la dynamique bien sûr mais Lovely Solidarité existe et continue de croître grâce aux centaines de bénévoles motivées, pleines d’idées qui nous rejoignent, se réjouit Hedwige de Duve. Je pense que beaucoup de personnes isolées se sont raccrochés à cette initiative. Tout le monde a besoin de se sentir utile, de bienveillance et de reconnaissance. Je pense notamment à une infirmière en burn-out qui a retrouvé du sens à sa vie en se lançant dans l’aventure."

Désormais, toute personne désireuse d’aider peut rejoindre ce réseau bienveillant via www.lovelysolidarity.org.

-

Vous aussi, participez à notre appel à projets, avec votre association ou votre école, avant le 10 mars: www.generations-solidaires.be