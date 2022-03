Tokyo, le nouveau single d’Elia Rose, dispo sur toutes les plateformes (vidéo)

Attendu pour le 3 décembre, mais retardé pour cause de crise sanitaire, le nouveau single de la chanteuse tournaisienne Elia Rose sort en même temps qu’un clip très "popétique".

"Tokyo", le 7e single de la chanteuse tournaisienne Elia Rose - alias Elia Fragione - a été produit par Cédric Raymond, Greg et Mika Chainis producteurs musicaux de The Voice, Alice on the Roof, Axelle Red, Greg Houben….

Un premier télécrochet qu’Elia connaît bien pour avoir intégré l’équipe de Natasha Saint-Pierre lors de la saison 2 en 2013.

Depuis, La jeune fille a bien grandi, musicalement s’entend, et a multiplié les concerts et prestations publiques, du moins jusqu’à ce qu’un certain virus ne vienne quelque peu perturber son planning et celui de ses musiciens. Elle n’est toutefois pas restée inactive durant le confinement, notamment en alimentant régulièrement sa chaîne Youtube (Elia Rose) et son site internet (www.eliarose.com ).

On se souviendra également de cette vidéo qui, durant le confinement toujours, fit le buzz alors qu’Elia avait adopté le look de Freddie Mercury pour interpréter un titre emprunté au répertoire du groupe mythique Queen – Another one bites the dust – au côté du bassiste Loris Tils, connu pour ses apparitions sur la scène pop rock (Mister Cover, Typh Barrow, Quentin Mosimann, Monsieur Dupont…) et comme créateur du groupe "One Take" en 2017. Durant le confinement, son nouveau look avait fait le buzz sur les réseaux…:) Com.

Un duo et une complicité bien réelle qui faisait plaisir à voir sur les images diffusées sur les réseaux et pourtant, la proximité entre les deux artistes qui apparaît sur le clip n’était que virtuelle, par respect pour les conditions sanitaires imposées lors de sa réalisation.

Bientôt star au Japon?

Au fil du temps, Elia affirme de plus en plus son univers "popétique", un terme qu’elle se plaît à utiliser pou définir son style à la fois pop/rock et poétique. Lequel s’inspire du côté un peu un peu kitsch des années 80 qui forge également le charme de la jeune Tournaisienne. Le single est dispo sur toutes les bonnes plateformes... Com.

Avec son septième Single, Tokyo, elle confirme cette tendance. Celui-ci se rapproche de l’univers de Sky, le single sorti en 2020, toujours avec une touche très personnelle teintée d’autodérision.

"Dans Tokyo, Je m’imagine être une star dans ce pays, le Japon, que j’ai toujours voulu découvrir...", nous explique Elia.

Elle proposera un Tokyo tour très prochainement et en voici les premières dates: Elia en tournée Com.

Très honnêtement, on croit vraiment y être lorsque l’on visualise le clip dont certaines séquences semblent sorties tout droit d’un manga sentimental...