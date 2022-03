Guilain, en partance pour la frontière ukrainienne: "Je ne peux pas rester ici, impuissant"

Ce jeune entrepreneur part samedi soir pour la frontière ukrainienne avec du matériel. L’objectif, c’est aussi de ramener des réfugiés avec lui.

À la grosse louche, Guilain a rassemblé une tonne de matériel dans son entrepôt d’Anderlecht.

Il a donné des coups de fil, sonné à quelques portes, lancé un appel via le cluster Plastiwin dont il est membre. Son entreprise (Bel Albatros) se spécialise dans le recyclage du plastique. La collecte de matériel, ça le connaît. "Ça n’a pas été compliqué. On a ramené tout ça en deux ou trois jours ", raconte-t-il.

Guilain Sevriere, 38 ans, d’origine française, part samedi soir pour la frontière ukrainienne. Un exemple parmi d’autres.

Chien démineur

Dans les caisses et les bacs métalliques en partance, il y a d’abord l’équipement qui vient des hôpitaux. Une large étiquette a été collée sur le flanc des cartons: "matériel médical". C’est écrit en français, polonais, ukrainien et anglais. Et puis, un énorme tas de vêtements d’hiver pour les enfants, des semelles chaudes à enfiler dans les chaussures, des pochettes étanches pour protéger les papiers et les téléphones, des dizaines de matelas de camping que Guilain a gonflés les uns après les autres pour les tester avant de les replier soigneusement, des sacs de couchage, des filets pour protéger les vitres en cas d’explosion, des filtres pour masques anti-gaz, un poêle à bois et même… une combinaison de protection orange fluo pour chien démineur.

Destination? A priori, il vise deux points de chute polonais proches de la frontière avec l’Ukraine: Przemysl et Chelm.

Et de là, il verra où il peut récupérer une réfugiée qui fuit les bombardements de Kharkiv avec son enfant de 1 an. Il était en contact avec elle. Il reste sans nouvelles depuis la dernière offensive. "Si elle fuit plutôt par la Roumanie, alors, j’irai là."

Et quoi qu’il arrive, il proposera d’héberger une mère et ses enfants, dans un logement disponible à l’étage de la maison qu’il occupe avec sa femme et ses deux enfants. "Les miens ont 2 et 4 ans. Si on loge une famille avec d’autres enfants en bas âge, ce sera plus facile. "

Déjà inscrit auprès de sa Commune comme hébergeur volontaire? Il sourit. "Non. La crèche, les papiers… On fera tout ça. Mais après."

Un van, quelqu’un?

Un peu d’appréhension à deux jours du départ? "Non. Mon seul stress, c’est que je n’ai pas encore le van. J’ai de quoi transporter du matériel. Mais pour ramener des gens, il faut un véhicule “secure”, avec des sièges, des ceintures, qu’on peut conduire avec un permis B. Je cherche quelque chose de safe. Si on peut m’en prêter un… " (*)

Il a hâte. Ce trajet, ceux qui suivront peut-être, il s’en fait un devoir. Presque une mission. Pourquoi? Il hausse les épaules, comme si c’était un mystère pour lui aussi. "Je n’ai jamais manifesté, intégré une association, milité, pas d’engagement politique… J’ai juste des amis ukrainiens. J’y ai passé des vacances il y a un peu plus de 10 ans. Un de mes meilleurs amis a habité là-bas. On est un groupe d’amis assez connecté avec des expats polonais. Voilà… "

«Petit et mobile»

Avec ses deux meilleurs copains, il tente de monter une association qui serait dédiée à cette solidarité avec l’Ukraine. " Mais association ou pas, moi, je pars."

Pourquoi ne pas laisser la force de frappe humanitaire à ceux dont c’est le métier, comme MSF, la Croix-Rouge? D’autres lui ont fait la même remarque. Il secoue la tête, obstiné. "J’y vais quand même. Je suis débrouillard. Si je peux aller chercher des gens et que je peux… " Sauver quelqu’un? Il ne le dira pas. C’est suspendu là, dans l’air de l’entrepôt.

Il fait le lien avec son entreprise. "On est en train de pas mal réussir. Parce qu’on est petit et mobile. C’est la même chose. Je suis petit et mobile… Je ne peux pas rester impuissant, ici. Je veux pouvoir dire que je ne serai pas rester à rien faire alors que c’est la guerre."

(*) Guilain Sevriere, 0489/60 14 08