Chiffres Covid en Belgique ce jeudi 3 mars: la cinquième vague poursuit sa descente

La cinquième vague de coronavirus en Belgique poursuit sa descente dans le bilan Covid du jour communiqué par Sciensano. Nouvelles contaminations, admissions à l’hôpital, occupation des lits dans les unités de soins intensifs: tous les indicateurs sont au vert.

Tous les indicateurs-clefs de la pandémie de coronavirus pointaient encore à la baisse dans le rapport publié jeudi par l’Institut de santé publique Sciensano. Ainsi, entre le 24 février et le 2 mars, 134 personnes en moyenne ont été admises chaque jour à l’hôpital en raison d’une infection par le coronavirus, soit une baisse de 28% par rapport à la période de référence précédente.

Cette moyenne des admissions était de 137 hier, 143 mardi, 170 samedi , 179 vendredi, 186jeudi dernier et 330 le mercredi 26 janvier lorsque le pic de la 4e vague (322 début décembre) avait été dépassé.

Mercredi, 2.135 personnes hospitalisées étaient positives au SARS-Cov-2 (-22% par rapport au mercredi 23 février) et parmi elles 214 étaient soignées aux soins intensifs (-26%). Un lit de soins intensifs disponibles en Belgique sur dix (11%) était ainsi occupé par une personne souffrant du Covid-19.

Sciensano

La dernière semaine de février, 22 personnes positives au coronavirus ont perdu la vie chaque jour en moyenne (-42%), portant le bilan à plus de 30.200 morts depuis le début de la pandémie en Belgique, à la mi-mars 2020.

Entre le 21 et le 27 février, 6.388 nouvelles contaminations par le Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit 29% de moins que durant les sept jours précédents.

Le chiffre des nouveaux cas était de 6.471hier, 6.625 mardi, 7.702 samedi, 8.207 vendredi et 8.998 jeudi dernier. Les nouvelles infections quotidiennes étaient montées jusqu’à 52.294 dans le rapport du samedi 29 janvier avant d’entamer une baisse.

Sur les 263.574 dépistages effectués (pour une moyenne quotidienne de 37.653 tests), moins d’un sur cinq (50.882) s’est révélé positif, portant le taux de positivité à 19,3%.

Sciensano

Les tranches d’âge proportionnellement les plus infectées sont celles des 20-39 ans, avec 22,4% des tests revenus positifs, et des 10-19 ans (20,9%). Les enfants de 0 à 9 ans - moins testés - et les plus de 64 ans - première cible de la vaccination - affichent, eux, le taux de positivité le plus bas, avec respectivement 15,4% et 17,3% de dépistages positifs.

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 0,8. Lorsqu’il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à ralentir.

Quant à l’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, elle atteignait 937,6 sur 14 jours, loin des 2.490 de la mi-février.

La cinquième vague, qui débuté le 27 décembre 2021, de l’épidémie semble donc s’effacer peu à peu.

Enfin, depuis le début de la campagne de vaccination le 28 décembre 2020, 88,9% des adultes en Belgique sont totalement vaccinés. Parmi les plus de 18 ans, 74,4% ont obtenu leur dose de rappel.

Des disparités persistent toutefois entre les Régions du pays, puisqu’à Bruxelles 46% de la population adulte a reçu son "booster", contre 83,6% en Flandre et 65,8% en Wallonie.

Depuis le début de la pandémie en Belgique, plus de 3,5 millions d’infections par le coronavirus ont été diagnostiquées.