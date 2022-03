Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi 3 mars

L’impact de la guerre sur le prix des céréales, les convois solidaires vers l’Ukraine ou encore le procès des braqueurs belges jugés en France… Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce jeudi 3 mars 2022.

1. La guerre fait grimper le prix des céréales (infographie)

Les céréales sont spectaculairement chères. La guerre déséquilibre l’agriculture. L’Europe réagit pour le court terme.

+ LIRE ICI | La guerre fait grimper le prix des céréales (infographie)

2. Les convois solidaires s’organisent

La Commune de Lincent organise une collecte de dons pour l’Ukraine. Yves Kinnard et Albert Morsa les achemineront sur place dès le 13 mars.

+ LIRE ICI | Le bourgmestre de Lincent et sa camionnette jusqu’à la frontière polonaise pour acheminer les dons

3. Les témoignages glaçants des victimes du trio de braqueurs belges

Les victimes du trio de jeunes braqueurs belges ont témoigné mercredi devant la cour d’assises de l’Aude, en France.

+ LIRE ICI | " Je me suis vue mourir " : les témoignages glaçants des victimes du trio de braqueurs belges

4. Le Grand Prix de Wallonie se féminise: «L’arrivée se fera aussi au sommet de la Citadelle de Namur»

Une course pour dames élites est prévue le 14 septembre, avec arrivée à la Citadelle de Namur.

+ LIRE ICI | Le Grand Prix de Wallonie se féminise : " L’arrivée se fera aussi au sommet de la Citadelle de Namur "

5. Fusionner des communes? «Cela a du sens» dit le bourgmestre de Tournai

Le bourgmestre de Tournai n’est pas demandeur pour une fusion avec une commune voisine. Mais il n’y est pas opposé. "Ça a du sens. Et on nous l’imposera de toute façon".

+ LIRE ICI | Fusionner des communes ? " Cela a du sens " dit le bourgmestre de Tournai

6. Walhain: l’église «partagée» de Nil-Saint-Vincent, un exemple à suivre

L’église de Nil-Saint-Vincent accueillait vendredi dernier le cabaret "Chez Émile". L’édifice se partage ainsi entre le culte et d’autres activités. Et cela fonctionne depuis plus de trois ans.

+ LIRE ICI | Walhain : l’église " partagée " de Nil-Saint-Vincent, un exemple à suivre

7. Amy Morrey, auteur de nombreux titres de Loïc Nottet, sort de l’ombre avec un projet en solo (Vidéo)

Après avoir collaboré dans l’ombre d’Alex Germys, de Loïc Nottet, de Kid Noize et bien d’autres, la Wavrienne Amy Morrey se lance en solo.

+ LIRE ICI | Amy Morrey, auteur de nombreux titres de Loïc Nottet, sort de l’ombre avec un projet en solo (Vidéo)

8. Les yourtes pour migrants en cours de montage à Aubange

Dès ce week-end, les migrants qui transitent par Aubange pourront bénéficier de deux installations temporaires: une yourte et une cabane en bois. Grâce à un collectif citoyen et à la Ville.

+ LIRE ICI | Les yourtes pour migrants en cours de montage à Aubange

9. Mont-Saint-Guibert: Rénov’Énergie, pour aider les citoyens à améliorer leur habitation

À Mont-Saint-Guibert, cette action s’inscrit dans le cadre du plan Climat Énergie. Un nouveau service rendu à la population.

+ LIRE ICI | Mont-Saint-Guibert : Rénov’Énergie, pour aider les citoyens à améliorer leur habitation

10. Encourager la pratique sportive après un cancer

Marchin a décidé de rejoindre l’action "Sport après cancer". Des séances gratuites seront données tous les jeudis.

+ LIRE ICI | Encourager la pratique sportive après un cancer