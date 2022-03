Think Pink demande de traiter les cancers du sein uniquement dans les cliniques agréées

L’association Think Pink demandera lors de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, au ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke de n’autoriser les traitements du cancer du sein que dans les cliniques du sein agréées, a-t-elle annoncé jeudi.

Ces établissements, qui regroupent des équipes multidisciplinaires, "ont une grande expérience du cancer du sein", argumente-t-elle.

L’infrastructure de l’hôpital doit également répondre à des exigences de qualité spécifiques, poursuit l’association. "Les membres de l’équipe doivent se réunir régulièrement et être suffisamment disponibles pour les patientes. Les cliniques du sein sont également tenues de déclarer tous les diagnostics de cancer du sein et le type de cancer du sein à la Fondation registre du cancer. Enfin, certains traitements ne sont remboursés que dans une clinique agréée", précise Think Pink.

"Pourtant, aujourd’hui encore, chaque jour en Belgique, des femmes et des hommes sont opérés et suivis dans des cliniques du sein non agréées. C’est inacceptable. Nous pensons qu’il est important que chaque personne touchée par un cancer du sein ait accès aux meilleurs soins possibles. Pour renforcer notre demande auprès du ministre, nous avons lancé une pétition, qui a déjà récolté plus de 1.000 signatures", a conclu la présidente de Think Pink, Heidi Vansevenant.

L’immense majorité (99% selon des chiffres issus du registre belge du cancer datant de 2016) des personnes atteintes d’un cancer du sein sont des femmes mais la pathologie peut également toucher certains hommes.

Une campagne pour sensibiliser au dépistage du cancer de l’utérus

L’ASBL O’YES et le consortium d’hôpitaux wallons qui allie le CHU de Liège, le CHR Sambre et Meuse et le Grand Hôpital de Charleroi lancent vendredi une campagne de sensibilisation au dépistage du cancer de l’utérus. La maladie touche chaque année 650 femmes en Belgique, dont 40% n’y survivront pas.

"Chacun de ces cancers est évitable et représente un échec au système de dépistage tel que pratiqué actuellement", affirment les initiateurs de la campagne. "Le frottis de dépistage pratiqué régulièrement chez plus de 80% des femmes permet une réduction de 90% de l’incidence et de la mortalité liées à ce cancer. Mais seulement 50% des femmes belges s’y soumettent régulièrement."

La quasi-totalité de ces cancers sont en effet provoqués par les papillomavirus humains (HPV), que l’on peut facilement repérer à un stade précoce grâce aux frottis.

L’objectif de la campagne, qui sera affiché dans les transports en commun et dans les salles d’attente des professionnels de la santé mais aussi dans les pharmacies et sur les réseaux sociaux, est de rappeler à toutes les personnes porteuses d’un utérus l’intérêt de pratiquer un frottis de contrôle régulier, qui est remboursé tous les trois ans.