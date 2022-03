NBA: les Bucks vainqueurs sur le fil contre le Heat, première à domicile réussie pour Harden

Milwaukee a réalisé une belle remontée mercredi en NBA lors de sa victoire à domicile contre Miami (120-119).

Menés de 14 points au milieu du dernier quart-temps, les Bucks ont réalisé un exploit majuscule en inversant l’issue de ce match entre deux grosses cylindrées de la Conférence Est.

D’un layup à moins de deux secondes de la sirène, Jrue Holiday a donc permis à son équipe de s’imposer contre le Heat, leader à l’Est avec le bilan de 41 victoires pour 22 défaites. Giannis Antetokounmpo s’est montré déterminant avec 28 points et surtout 17 rebonds, mais le "Greek Freak" a été parfaitement secondé par ses lieutenants Khris Middleton et Jrue Holiday, respectivement auteurs de 26 et 25 unités. Ce succès acquis de haute lutte permet à la franchise du Wisconsin, 4e à l’Est avec 38 victoires et 25 défaites, de revenir à trois victoires de Miami.

Toujours à l’Est, la première de James Harden à domicile sous ses nouvelles couleurs de Philadelphie était très attendue. D’autant plus que les deux premières sorties du barbu, arrivé en provenance de Brooklyn en cours de saison, ont été concluantes et ponctuées de victoires. Contre les Knicks, le meneur a une nouvelle fois été décisif en effleurant le triple double avec 26 points, 9 passes et 9 rebonds. Son duo avec Joel Embiid, 27 points - 12 rebonds, s’annonce destructeur. Les Sixers, qui se sont imposés 123-108, sont troisièmes (38v-23d).

A l’Ouest, le leader Phoenix a retrouvé la lumière après deux défaites de suite. Les Suns, privés de Chris Paul, ont pu compter sur leur force collective avec pas moins de six joueurs en "double figure" (dix points au moins, ndlr), dont les 20 unités de Cameron Johnson, précieux en sortie de banc.