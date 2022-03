Coupe de Belgique | Vanhaezebrouck est heureux de la victoire: "Mais cette prestation ne tombe pas du ciel"

Le coach de La Gantoise, Hein Vanhaezebrouck, s’est montré satisfait de la qualification des Buffalos pour la finale de la Coupe de Belgique, qui se sont imposés 0-3 sur le terrain de Bruges lors du match retour de la demi-finale, mercredi. "Nous avons fait peu de concessions", a-t-il expliqué à la presse après la rencontre.

"La chance qui nous a fait défaut au match aller, nous l’avions avec nous ici", a entamé Vanhaezebrouck. "Nous avons bien joué aujourd’hui. Parfois, les choses doivent aller dans notre sens, et c’était le cas aujourd’hui. Vous commencez en effet avec une avance d’un but après deux minutes. À ce moment-là, nous savions que nous devions gagner. Le Club est venu à l’attaque, mais nous avons fait peu de concessions."

"Puis le 0-2 arrive avec un peu de chance, la balle passe au-delà de Mignolet qui se tenait un peu devant sa ligne", a poursuivi le coach gantois. "Ensuite, nous voulions aussi essayer de remporter la deuxième mi-temps. Nous voulions continuer de trouver les espaces et encore marquer un but. Avec le public derrière les joueurs, tout était encore possible pour le Club. Mais voilà qu’est venue la carte rouge pour Odoi et nous avions le contrôle total après coup. Nous n’avons pas marqué de 4e but, mais nous n’avons pas connu de problèmes."

La Gantoise a connu un début de saison en dents de scie, et ne semble trouver son rythme que depuis quelques semaines. "Nous avons aussi gagné 6-1 contre le Club en août", a rappelé Vanhaezebrouck. "Ce n’est pas une surprise. C’était souvent bon, mais nous manquions d’efficacité en début de saison. Nous avons donc perdu des points. Nous en avons également gaspillé beaucoup en janvier, notamment à cause des nombreuses absences. Nous devrions être plus haut dans le classement. Il n’y a plus de marge maintenant. Il n’est pas certain que nous accrochions encore le top 4. La finale de la Coupe, c’est beau. Nous pouvons peut-être obtenir un ticket européen de cette manière. Et il y a encore la Conference League, où nous voulons aussi avancer. Nous voulons continuer à lutter sur les trois fronts et nous y sommes prêts physiquement. Nous allons prendre les matchs semaine par semaine et essayer de continuer à gagner."

En finale, Vanhaezebrouck s’attend à affronter Anderlecht. "Anderlecht est normalement plus fort qu’Eupen", a-t-il expliqué. "Ils auraient pu avoir un retard à rattraper au match retour, mais ils ont égalisé in extremis à Eupen. Ce sera difficile pour Eupen, maintenant, de se qualifier."

L’entraîneur brugeois Schreuder regrette les buts gantois tombés trop facilement

Alfred Schreuder n’a pas réussi à mener le Club Bruges en finale de la Coupe de Belgique. Les Blauw-zwart ont subi une lourde défaite 0-3 mercredi contre La Gantoise mercredi en demi-finale retour. "La déception est grande, mais nous devons essayer de digérer cela rapidement", a-t-il expliqué après la rencontre.

"Je pense que nous avons joué une bonne première période", a analysé Schreuder en conférence de presse. "Le premier but ne peut pas tomber de cette manière, notre organisation n’était pas bonne. Les gars ont bien réagi, nous nous sommes créés quelques possibilités. Mais la phase finale faisait parfois défaut. Tout comme le premier but, le deuxième aussi est tombé trop facilement. Cette balle est aussi entrée avec de la chance. Mignolet était un peu trop devant sa ligne. Sur cette phase, La Gantoise a mis une bonne pression. Mais si tu es un joueur du Club Bruges, tu dois faire preuve de responsabilité. Nous avons commencé la deuxième période avec confiance, mais il y a eu ce carton rouge. Nous voulions faire quelque chose pour cela. Mais tout est tombé à l’eau avec le troisième but. Et puis La Gantoise, une équipe avec beaucoup de qualités, a bien joué. Après la pause, nous avons créé trop peu."

"Le focus est à présent entièrement sur le championnat", a poursuivi Schreuder. "Tout le monde était déçu dans le vestiaire. Les têtes étaient basses. Nous sommes nous-mêmes les responsables de cette défaite. Nous avons affronté un bon adversaire, mais nous ne devions pas perdre 0-3. Cela fait partie du football, nous devons montrer du caractère et essayer de digérer cela. Nous devons nous remettre dans le bon sens avant le match de samedi contre Seraing."