La Gantoise élimine Bruges et file en finale de la Coupe de Belgique

Après un match aller remporté 0-1 à La Gantoise, le Club de Bruges s’est incliné, 0-3, lors du match retour de la première demi-finale de Coupe de Belgique. Les Gantois empochent donc leur ticket pour la finale grâce à des buts d’Odjidja (2e), Castro-Montes (35e) et Depoitre (54e).

Dès la 2e minute, Vadis Odjidja a profité d’un ballon repoussé par la défense brugeoise vers l’entrée de la surface pour décocher une reprise de volée qui a terminé au fond des filets de Mignolet via une déviation malheureuse de Nsoki (0-1, 2e). En guise de réponse, Roef a offert un ballon dans la surface à Vanaken, mais le capitaine brugeois n’a su convertir l’occasion et n’a obtenu qu’un corner (15e).

Après la demi-heure, la relance brugeoise hésitante à la suite d’une frappe de Jonathan De Sart a offert une deuxième opportunité à Castro-Montes qui est parvenu à surmonter Simon Mignolet d’un envoi enroulé et lobé des 16 mètres (0-2, 35e). Le portier brugeois a été scotché sur sa ligne, quelques minutes plus tard, sur une tête de Depoitre, mais le poteau est venu à sa rescousse (39e).

Photo News

Comme la première, la deuxième période a débuté de manière catastrophique pour Bruges, avec l’exclusion de Denis Odoi pour un deuxième carton jaune (52e). Dans la foulée, Depoitre a porté le coup fatal aux Brugeois, d’une tête en déséquilibre à la suite d’un centre de Samoise (0-3, 54e).

Malgré le remaniement brugeois, La Gantoise est restée totalement en contrôle. Les Buffalos sont d’ailleurs passés non loin d’un quatrième but, lorsque Tissoudali a manqué le cadre lors d’un duel avec Mignolet (63e). La dernière demi-heure a été hachée et nerveuse, marquée par une qualité de jeu à la baisse au profit d’échanges rugueux, mais elle n’a pas vu d’évolution du score malgré une dernière tentative dangereuse de Nurio et un coup franc de Lang (90e+3).

La Gantoise affrontera donc Anderlecht ou Eupen, qui s’affrontent jeudi soir. Au match aller, les deux équipes s’étaient quittées sur le score de 2-2.