Le bel exploit de Charleroi

Le Futsal Team a su trouver les ressources pour revenir face à Anvers qui a mené après 20 minutes de jeu. Retour le 16 mars.

Charleroi 3 – Anvers 2

Buts: Bakija (1-0, 6e), Atssouli (1-1, csc), Beeckman (1-2, csc, 21e), Lamsaiah (2-2, 26e), Canaris (3-2, 27e),

Carte rouge: El Fakiri (16e)

Cartes jaunes: Ettalaki, Vavadio, El Assiri, Sababti, Briquet

A la maison, le Futsal Team Charleroi espérait prendre le meilleur sur Anvers, au cours de la rencontre aller de cette demi-finale de coupe de Belgique. Les Carolos réalisaient un excellent début de rencontre avec une pression haute.

La première occasion de la partie était à mettre à l’actif des visiteurs via Adnane qui touchait le cadre.

Mais les visités poussaient tant et plus pour faire la différence. Bakija profitait d’une passe lumineuse de Bouzid pour débloquer la situation: 1-0!

Un exclu

Derrière, Idrissi sortait plusieurs arrêts de grandes classes. Il permettait à Charleroi de conserver son avantage. Mais à quatre minutes de la pause, El Fakiri était exclu. Une frappe de Zaaf touchait son bras: carte rouge et… penalty. Idrissi sortait la frappe de Zouggaghi. Malheureusement pour le Futsal Team, une frappe d’Adnane déviée par le dos d’Atssouli trompait Idrissi: 1-1!

Au retour des vestiaires, les deux équipes poussaient tant et plus pour faire la différence. Anvers trouvait rapidement la phase. Beeckman poussait le ballon dans ses propres filets. Mais les Carolos n’abdiquaient pas et donnaient tout! Lamsaiah au terme d’un bel effort égalisait! Mieux? Canaris parvenait à faire 3-2.

Le match tenait toutes ses promesses. Les deux gardiens sortaient également de beaux arrêts. Durot sauvait les Anversois à plusieurs reprises. Idrissi était tout aussi bon. Au final, Charleroi tenait le coup pour remporter cette première manche! Un succès mérité face à une belle équipe d’Anvers!

Le match retour est prévu le 16 mars à Anvers.