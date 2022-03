Égypte, les secrets de la vallée des Reines

Moins célèbre que la Vallée des Rois, la Vallée des Reines abrite pourtant près d’une centaine de tombes.

La Vallée des Rois est un des sites archéologiques les plus connus et les plus appréciés des amoureux d’égyptologie.

Pourtant, à deux pas de là, sur l’autre versant, se trouve la Vallée des Reines. Une nécropole qui abrite une centaine de tombes dont beaucoup restent encore à découvrir.

On est loin ici des spectaculaires pyramides des pharaons de l’Ancien Empire qui voulaient se rapprocher des dieux en s’élevant le plus haut possible.

Dans le Nouvel Empire, autour de 1 500 avant notre ère, on vénère Amon, le dieu unificateur. Son nom signifie "le caché". Alors, les tombes ont été creusées dans les parois calcaires de la montagne, histoire aussi de décourager les intrusions: ceux qui ont fait construire là leur dernière demeure visaient l’éternité. Invisible ou presque de l’extérieur, mais richement décorée à l’intérieur.

Des épouses choisies

Sur la petite centaine de tombes explorées, on ne trouve "que" 16 épouses royales.

Ramsès II, par exemple, avait huit épouses (et 80 enfants…) mais seule Néfertari, son épouse favorite y est honorée. Sa tombe, vieille de plus de 3 000 ans, est dans un état de conservation assez remarquable.

Des scientifiques nous emmènent en visite guidée pour découvrir les techniques picturales de l’époque et nous aider à déchiffrer les inscriptions. Car tout y est: nom, titre, fonction en plus des symboles et des illustrations… quand tout est encore visible. Parce que certaines autres tombes, comme celle de la reine Tyti, plus récente pourtant, sont beaucoup moins bien conservées. D’autres encore sont tout à fait indéchiffrables. Le temps a fait son œuvre, mais les pillards aussi…

Des femmes puissantes

Grâce à des images de synthèse assez bluffantes, on peut voir en 3 D comment le lieu a été conçu, comment il est organisé et à quoi il ressemblait à l’époque où les spectaculaires fresques étaient tout à fait intactes.

Mais ce documentaire est aussi l’occasion de réhabiliter les reines d’Égypte. Ces femmes puissantes, détentrices pour certaines d’entre elles du pouvoir religieux et politique, à l’instar de leurs maris pharaons.

