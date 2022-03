Gosselies: Benoît Paulet viré, Passalacqua T1

Surprise à Gosselies où Benoît Paulet ne finira pas la saison à la tête des Casseroles, la faute à une ènième défaite trop cinglante.

Il semblait isolé après la déroute de son groupe contre Manage le week-end dernier (0-5), mais Benoît Paulet y croyait encore malgré tout et voulait poursuivre le travail, inlassablement, avec son groupe. Le ressort était néanmoins cassé, la déprime guettait et le sort de Gosselies en D3A ACFF demeurait de plus en plus incertain.

Le président de Gosselies Franco Scimemi et a choisi mardi de se séparer de Benoît Paulet. Le bilan ne plaidait pas en sa faveur (11 sur 42 dont 2 sur 18 depuis la reprise), certes. Mais on parlait plutôt il y a une semaine encore d’une prolongation plutôt que d’un départ précipité. C’est la mentalité affichée sur le terrain qui aura été l’élément déclencheur. Et le président des "Casseroles" de s’adresser une nouvelle fois au groupe, pour se remettre en question lui-même tout en attendant pareille attitude de ses joueurs.

Pas mieux que Suray

Rappelons que Benoît Paulet avait déjà succédé à Olivier Suray en octobre dernier, le coach en place ayant été jugé trop court pour mener à son terme la mission qu’on lui avait confiée. Il faut croire que ce n’est pas le seul problème puisqu’un troisième entraîneur sur la même saison va reprendre en mains les "sang et or". Il s’agit du coach de la P3, Toni Passalacqua. Reste à trouver un remplaçant pour l’équipe B, ce qui devrait être fait cette semaine déjà.

Du côté de Benoît Paulet, c’est la surprise totale, alors que selon lui un accord de prolongation était sur la table quelques jours plus tôt. En sport et encore plus en football, les choses changent vite. Et la déception est parfois au bout du chemin. D’autant que le groupe, selon le coach, paraissait toujours soudé et derrière lui, la déroute face à Manage résultant d’une accumulation d’erreurs, selon lui, plus que d’un abandon. Ce n’est pas vraiment le feeling ressenti par les différents observateurs après match, pourtant.

Mais tout cela s’exprime évidemment dans un mélange de sentiments divers et parfois opposés, c’est toujours difficile d’en tirer les vraies causes. Tonio Passalacqua, présent au club depuis 17 ans et qu’il connaît donc comme sa poche, devra éclaircir tout cela et changer l’esprit de l’équipe sur le terrain. L’opportunité est belle pour lui mais le défi est de taille. Le match contre Aische dimanche sera déjà important pour jauger l’impact psychologique de ce changement à la tête du groupe.