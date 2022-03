Jean-Pierre Pernaut faisait partie des meubles: chaque jour, il s’invitait chez les télespectateur et prônait une information de proximité. Photo News

Chaque jour, il s’invitait dans les foyers et emmenait les téléspectateurs au cœur de l’info nationale et internationale mais aussi et surtout dans les régions de France. Atteint d’un cancer, Jean-Pierre Pernaut est mort à 71 ans.

C’était l’une des personnalités les plus populaires de France, le visage de l’information de proximité et la voix des régions: Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur star du 13H de TF1, est mort mercredi ...