Entre sifflets et encouragements, les fans liégeois pourront aller à Charleroi

L’ambiance était bizarre (9 423 spectateurs) à Sclessin, pour le retour du public. Entre les encouragements pour les joueurs (et pour Bodart, dont le nom a été scandé à quelques reprises) et les "Venanzi démission"qui ont résonné avant, pendant et après le match, aucun débordement, n’a été à déplorer. Il y a même eu un feu d’artifice après le match. Conséquence: 1 000 fans liégeois pourront se rendre à Charleroi dimanche.