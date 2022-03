Touché au nez, Stef Peeters (Eupen) sera bien présent ce jeudi à Anderlecht, pour la demi-finale de Croky Cup

Bonne nouvelle pour Eupen, qui rend visite à Anderlecht ce jeudi soir en demi-finale retour de Coupe de Belgique: Stef Peeters est apte au service. Anderlecht - Eupen : Demi-finale de Coupe – ce jeudi, 20h45

Arbitre: M. Laforge

ANDERLECHT: Van Crombrugge, Murille, Debast, Hoedt, Gomez, Cullen, Ashimeru, Refaelov, Verschaeren, Kouamé, Zirkzee; Verbruggen, Coosemans, Magallan, Amuzu, Raman, Olsson, Sardella, Ait El Hadj, Stroeykens, Mykhaylichenko.

Absents: Delcroix?

EUPEN: Nurudeen, Beck, Lambert, Amat, Agbadou, Alloh, Jeggo, Peeters, Magnée, Ngoy, Prelvjak; Himmelmann, Roufosse, Konstantelias, Ndri, Déom, Rocha, Gnaka, Cools, Heris, Nuhu.

Absents: Musel (blessé) est incertain. Poulain, Koné (pas repris)

Douteux suite au coup reçu sur le nez dimanche à l’Union, Stef Peeters, opéré mardi, sera bien là ce jeudi à Anderlecht, en demi-finale (retour) de Coupe de Belgique.

"Plus longtemps on garde le zéro sur leur grand terrain, plus ce sera un avantage pour nous" estime le gaucher qui verrait bien Eupen signer un exploit après le 2-2 de l’aller… Tout ça, avant de songer à la rencontre importante dans la lutte pour le maintien. Ce sera déjà dimanche, face à OH Louvain (21h).