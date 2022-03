Le club de Chelsea est bien à vendre, confirme Roman Abramovich

Roman Abramovich, le propriétaire de Chelsea, a annoncé qu’il va vendre le club londonien, via une lettre ouverte aux supporters publiée mercredi sur le site des Blues.

"Dans la situation actuelle, j’ai décidé de vendre le club. Je pense que c’est dans le meilleur intérêt du club, des fans, des employés ainsi que les sponsors et partenaires du club", a confié Abramovich sur le site de Chelsea.

Abramovich, 55 ans, avait racheté Chelsea en 2003. Avec lui, le club de Romelu Lukaku a remporté deux Ligues des Champions, deux Europa League, cinq titres de champions d’Angleterre, cinq FA Cup et une Coupe du monde des clubs.

Considéré comme un proche du président russe Vladimir Poutine, l’homme d’affaires est mis sous pression, comme tous les oligarques russes, par le Royaume-Uni depuis l’invasion de l’Ukraine par Moscou. Il avait déjà annoncé le 26 février dernier qu’il se mettait en retrait de la gestion du club.

«Au profit des victimes de la guerre en Ukraine»

"La vente du club ne sera pas précipitée et suivra une procédure régulière. Je ne demanderai pas le remboursement d’un quelconque prêt. Il n’a jamais été question d’affaires ni d’argent pour moi, mais de pure passion pour le jeu et le club. En outre, j’ai demandé à mon équipe de créer une fondation caritative à laquelle sera reversé le produit net de la vente. Cette fondation sera au profit de toutes les victimes de la guerre en Ukraine", a ajouté Abramovich.

"Cette décision a été incroyablement difficile à prendre et il m’est pénible de me séparer du club de cette manière. J’espère que je pourrai me rendre à Stamford Bridge une dernière fois pour vous dire au revoir à tous en personne. Ce fut le privilège d’une vie de faire partie du Chelsea FC et je suis fier de toutes nos réalisations communes. Le Chelsea Football Club et ses supporters seront toujours dans mon cœur", a conclu le Russe.