Stromae: "Je me suis dit ‘’si tu commences à être jaloux, c’est qu’il est temps de t’y remettre’’."

Stromae a donné une heure de conférence de presse pour parler de "Multitude", son nouvel album qui sort ce vendredi. On vous résume en dix mots.

1.Famille

Stromae bosse en famille son frère Luc dont il est très proche, sa femme Coralie et sa maman qui gère l’administratif. Plus quelques autres, en tout, Mosaert son entreprise fait bosser directement huit personnes.

2.Buzz

Sa prestation sur l’Enfer, sa chanson qui parle de suicide, qu’il a révélée en direct au JT de TF1 est née d’un brainstorming avec son frère et sa femme. Il ne s’imaginait pas un tel retentissement. "enfin, j’aurais pu, en faisant le 20h de TF1… Mais je pensais à la prestation, ça faisait 6 mois qu’on était dans le mixage, je ne pensais plus aux paroles. Je répétais, je m’entraînais à rester immobile parce que sur scène d’habitude, je bouge beaucoup… J’essayais de mettre de l’émotion, mais pas trop pour ne pas faire plastique… Les réactions sur le message l’ont surpris et dépassé. "ais tant mieux si ça élargit le débat. Si les gens se disent je ne suis pas tout seul à être tout seul.

3. Monde

Cet album Multitude dans lequel il utilise des personnages pour mieux raconter des histoires parfois très personnelles est moins électronique que les deux premiers. Il est peut-être un peu fatigué du style dance. Il a peut-être "n peu vieilli sourit l’artiste de 37 ans. Mais cette fois, plus encore, il a mélangé les influences du monde entier. Et il a appris beaucoup il a voulu des voix bulgares, un charango, cette petite guitare sud-américaine, l’erhu, sorte de violon chinois, de la flûte turque, des influences orientales, des rythmes latinos "’aime être bousculé par une cumbia, des rythmes latins qui ne sont pas binaires… Mais aussi un grand orchestre, le Belgian National Orchestra. "a difficulté, c’était de trouver un juste milieu entre la world et la musique pop. Et c’est réussi.

4.Équilibre

Stromae parle beaucoup d’équilibre, celui entre sa vie d’artiste et sa vie de famille. Il dit par exemple "ur Racine Carrée (sorti en 2013, ndlr), j’ai beaucoup donné pour divertir le public. Et moi, je passais après. Je suis revenu à un truc où je prends plus de plaisir, je passe plus de bon temps sur scène et je crois que ça se sent aussi. Une leçon importante de cette dernière année "’ai appris que c’était possible de travailler de 9 à 17h et de rentrer à la maison. Que je peux avoir une vie plus ou moins normale.

5. Papa

Avoir un fils, ça aide aussi parce qu’un enfant, ça impose son rythme, "il faut aller le chercher à 17h à l’école, le déposer le matin. Après, quand je quitte le studio, il ne faut plus me parler de musique: je regarde la télé, je mange…"

6. Heureux

A écouter les textes sombres de l’album qui parle de dépression, de suicide, de rupture, d’amour compliqué, de la difficulté d’être parent, on se demande quand même s’il va bien. "Oui, je suis heureux, dit-il. Mais j’ai toujours tendance à voir le verre à moitié vide. Des chansons positives sur ces sujets, on en e beaucoup entendues. Sur C’est que du bonheur (sur la paternité, et la difficulté d’être parent, ndlr), je dis "je t’ai donné la vie, tu as sauvé la mienne", on a compris que c’est la plus belle chose qui me soit arrivée. C’est dit, on peut passer à autre chose. Quand on devient parent, on se rend compte que ce n’est pas si facile que ça, qu’on n’est pas préparé". Mais il a quand même tenu à finir sur une chanson positive avec Bonne journée.

7. Pression

Non, il n’a pas ressenti de pression pour revenir à l’avant de la scène. Mais un moment, dit-il, sincère, "Je me suis rendu compte que j’étais un peu jaloux. Il parle du succès d’Aya Nakamura en France ou de Billie Eilish ou d’autres. Je me suis dit: "si tu commences à être jaloux, c’est qu’il est temps de t’y remettre."

8. Tournée

La tournée de son album précédent l’avait mis sur les genoux, cette fois, il s’est mieux préparé: il fait du sport, du tennis avec un coach. Même si le sport franchement, c’est pas son truc. "Mais il faut se maintenir en forme. La tournée a été allégée aussi. Avec son équipe, il s’est fixé des règles, des limites à ne plus dépasser pour ne pas que "ça rappelle de mauvais souvenirs". J’ai un statut différent qui fait que je peux imposer des choses, même si je suis parfois mal à l’aise avec ça. Il faut que je me préserve, que je garde de l’énergie pour mes proches. Je n’ai pas envie d’être épuisé comme j’ai pu l’être."

9. Rêves

A quoi rêve encore Stromae? Il souhaite que son fils soit heureux et en bonne santé, sa femme aussi. Ses amis, ses proches… "Il y a quelques années, j’aurais parlé de musique, mais être en bonne santé, c’est déjà quelque chose de grand" Ses ambitions professionnelles? "Tant mieux si ça se réalise…" Mais il les gardera pour lui. Et pas la peine d’insister.

10. USA

Stromae s’apprête à mener une grande tournée aux États-Unis. Et c’est bien parti, alors que l’album n’est même pas encore sorti: "Les salles se remplissent très bien, c’est l’équivalent de zéniths. On a vendu 6 000 places en un jour pour le Madison."

«Multitude», Mosaert/Universal. Le 19 juin à Werchter Boutique, le 10 juillet aux Ardentes. Au Palais 12 à Bruxelles les 15, 16 et 17 mars 2023, ainsi que les 1, 2 et 3 juin 2023.