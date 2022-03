Victoire du Standard à dix contre le Beerschot (1-0)

Le Standard de Liège a pris les 3 points face au Beerschot en gagnant un à zéro contre des Anversois qui n’ont pas réussi à créer du danger alors que Noe Dussenne avait été exclu.

Les supporters du Standard peuvent souffler, la voilà cette victoire tant attendue. Après 5 matchs sans gagner, les hommes de Luka Elsner se sont imposés 1-0 grâce à un but de Denis Dragus en première mi-temps. Dussenne a été exclu en début de deuxième.

Standard de Liège : Henkinet - Dussenne, Bokadi, Nkounkou, Sissako, Pavlovic - Cimirot, Amallah (Carcela, 80e), Raskin - Dragus (Mmaee, 90+1), Tapsoba (Ngoy, 62e) Beerschot: Vanhamel - Bourdin (De Smet, 85e), Lemos (Holzhauser, 74e), Dom, Van den Bergh, Halaimia (Vaca Ponce, 46e), Radic - Pietermaat (Coulibaly, 85e), Sanusi, Sebaoui - Shankland Buts : Dragus (1-0, 34e) Carton rouge : Dussenne (52e)

Une bonne entame de match

Dès l’entame, Tapsoba frôlait l’ouverture du score après un centre de Nkounkou. L’attaquant burkinabé effleurait la balle avant de s’arrêter dans le poteau de Vanhamel. Le même duo apportait le danger (13e) d’une manière similaire, cependant, Tapsoba glissait et touchait la balle de la main. Le club-man, Nico Raskin, profiteur d’un bon pressing, se permettait de tenter sa chance dans le rectangle. La frappe frottait le filet extérieur des cages. La troisième ne sera toujours pas la bonne, orphelin d’Émond, Amallah voyait son centre traverser le petit rectangle sans y trouver preneur, seul Tapsoba peinait à dépasser son défenseur.

Les efforts se voyaient récompensés au moment ou le Standard semblait moins en jambes. Après une belle déviation de Raskin, Dragus fusillait Vanhamel qui ne pouvait que dévier le ballon dans ses filets.

La première occasion du Beerschot venait après la 40e quand Sebbaoui subtilisait trop facilement le ballon à Sissako sur le côté gauche. L’Anversois centrait en retrait et trouvait Dom aux abords du rectangle. Il contrôlera et tentera sa chance mais une très belle parade de Henkinet empêchait l’égalisation. Dragus recevait également sa chance juste après, le tir est sur le gardien des "Rats".

Dussenne complique la tâche

Dix minutes après avoir repris le jeu en deuxième, geste inutile de Noë Dussenne qui mettait une claque à Vaca, rentré à la 46e. Le défenseur liégeois est exclu et complique la soirée du Standard qui semblait calme.

Henkinet enchaînait juste après deux arrêts importants face à un Beerschot qui se montrait plus dominant. Maintenant à dix, le Standard se verra dominé par les Anversois. Cependant, cette domination sera (très) stérile, et peu d’occasions seront créées. Au fil des minutes, le rythme de la partie baissait, jusqu’ à ce qu’une collision entre Henkinet, Bourdin et Sissako échauffait les esprits et rendaient le gardien Liégeois et le défenseur du Beerschot ensanglanté. Ce qui permettra d’ailleurs à Bodart de s’échauffer. Rien à signaler jusqu’à la fin de la partie, le Standard gagne son premier match depuis Eupen.