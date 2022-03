Farid répond à votre question météo: "La fin des températures négatives? Patience..."

La question du jour est celle de Thomas de Froidchapelle (Hainaut): "Salut Farid, je souhaite retirer les protections hivernales de certaines plantes qui poussent déjà vu le soleil. Est-ce que tu penses que les températures négatives sont sur la fin? Peut-il encore geler fort? Merci d’avance!". Farid répond et donne son bulletin du jour.

Salut Thomas, je pense qu’il faudra être encore un peu patient. En effet, l’anticyclone va se positionner sur la Scandinavie signifiant la mise en place d’un flux d’est continental. À cette époque de l’année, un beau soleil mais au prix de gelées matinales parfois modérées et qui devraient se poursuivre au moins jusque milieu de semaine prochaine. Elles débuteront dès demain avec déjà 0 à -2°C mais devraient s’accentuer tout le week-end et jusque mercredi minimum. Sur ta région, on devrait quotidiennement descendre entre -1 et -3 voire -4°C selon la position géographique mais en journée, ça remontera entre 8 et 9°C après la douceur de jeudi et vendredi qui déclinera samedi. Un beau début mars mais j’attendrais encore 15 jours et voir ce que la deuxième moitié du mois nous réserve.

Et sur le reste du pays?

Une superbe journée en vue même si à nouveau, un front chaud viendra de France buter sur la frontière. Je pense qu’il fera déjà ensoleillé partout et encore une fois, des nuages de moyenne altitude pourront légèrement déborder sur le Hainaut, la botte jusqu’à la mer et les Flandres.

L’après-midi, on devrait conserver ces quelques nuages mais moins nombreux sur une ligne ‘’Mons-Tournai-Coxyde’’. Ailleurs, beaucoup de soleil surtout sur le sud, Liège, les Brabants capitale et nord du pays. Cependant, un simple décalage de 50 km donnera aussi beaucoup de soleil sur la frontière française. Quoi qu’il en soit, cela n’empêchera pas les rayons de filtrer et le mercure atteindra 11 à 14°C en plaine et 8°C sur les sommets sous un vent faible de sud. En soirée, ça finira par se dégager partout à la faveur d’un vent continental plus prononcé.