Guerre en Ukraine: "Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie", souligne Macron

Emmanuel Macron "s’exprimera dans une allocution à 20 heures, consacrée à la guerre en Ukraine", a annoncé l’Elysée ce mercredi matin.

1. «Pas en guerre contre la Russie»

"Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie", a assuré mercredi Emmanuel Macron, en affirmant que "nous sommes aujourd’hui aux côtés de tous les Russes qui, refusant une guerre indigne soit menée en leur nom, ont l’esprit de responsabilité et le courage de défendre la paix"."Nous savons tous ce qui nous lie à ce grand peuple européen et le peuple russe qui a tant sacrifié durant la Seconde Guerre mondiale pour sauver l’Europe de l’abîme", a ajouté le président français.

2. Une guerre «nourrie d’une lecture révisionniste de l’Histoire»

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé l’invasion de l’Ukraine par la Russie comme une guerre "nourrie d’une lecture révisionniste de l’Histoire de l’Europe"."La Russie n’est pas agressée, elle est l’agresseur", "cette guerre n’est pas un conflit entre l’Otan et la Russie" et "encore moins une lutte contre le nazisme, c’est un mensonge".

3. Rester en contact avec Poutine pour qu’il «renonce aux armes»

Il a aussi affirmé mercredi sa volonté de "rester en contact" avec le président russe Vladimir Poutine afin de "le convaincre de renoncer aux armes" dans l’invasion de l’Ukraine.

"J’ai choisi de rester en contact, autant que je le peux et autant que c’est nécessaire, avec le président Poutine pour chercher sans relâche à le convaincre de renoncer aux armes" et "pour prévenir la contagion et l’élargissement du conflit autant que nous le pouvons".