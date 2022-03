Guerre en Ukraine: l’OMS achemine "des dizaines de tonnes de matériel médical d’urgence"

L’organisation avait prévu du matériel en Ukraine avant le début des affrontements qui a pu être relayée auprès de plus de 20 centres de santé AFP

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) "achemine depuis Dubaï un chargement de plus de 35 tonnes de matériel médical d’urgence pour soigner 1.000 patients" ukrainiens. Elle a appelé mercredi à un accès humanitaire pour garantir cette assistance aux centres de santé.

D’autres composantes de cette aide doivent permettre de répondre aux besoins de 150.000 personnes. Cette cargaison est prévue jeudi dans un premier temps en Pologne, avant l’Ukraine.

L’organisation avait prévu du matériel en Ukraine avant le début des affrontements qui a pu être relayée auprès de plus de 20 centres de santé. Mais elle ne peut plus accéder à cette assistance en raison de la situation sécuritaire.

"L’OMS est présente avec ses partenaires" dans le pays pour répondre à la situation, évaluer l’impact du confit sur la santé des habitants et distribuer du matériel médical, a affirmé à la presse le directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Après le premier vol, d’autres chargements suivront. Au total, l’organisation a besoin de 45 millions de dollars pour l’Ukraine et près de 13 millions pour les pays voisins.

Elle a dénoncé à nouveau les offensives russes contre les infrastructures civiles, notamment contre des centres de santé, dont un a pu être authentifié alors que d’autres sont en train d’être vérifiés. Ces assauts peuvent équivaloir à des crimes de guerre.

Le conflit menace de provoquer de nombreux décès de patients atteints de coronavirus qui ne pourraient être pris en charge. Et de nombreuses personnes n’ont pas encore été vaccinées, notamment dans les républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk dans l’Est. L’OMS tente d’acheminer du matériel et des médicaments pour faire face à la pénurie. Il s’agit de prendre en charge les patients infectés ou atteints de pathologies dans le pays.