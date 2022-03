Coupe de Belgique: le match contre Eupen "est important dans le contexte du club", juge Vincent Kompany

Le RSC Anderlecht tentera de se qualifier pour sa première finale de la Coupe de Belgique depuis 2015 lors de la réception d’Eupen au match retour des demi-finales jeudi à 20h45.

"Sept ans sans finale, c’est long pour Anderlecht", a réagi Vincent Kompany, l’entraîneur du RSCA, mercredi en conférence de presse.

Après avoir arraché un partage 2-2 au match aller sur un penalty controversé, Anderlecht est en bonne position pour tenter d’atteindre sa 14e finale de Coupe de Belgique. "Pour moi, il n’y a pas de match qui est moins ou plus important qu’un autre mais celui-ci est important dans le contexte du club", a précisé Kompany. "Cependant, il n’y a pas de stress en plus. La meilleure manière d’aborder une demi-finale est de rester concentré sur ses tâches. Les joueurs doivent être confiants et avoir le sentiment que nous allons gagner."

Neuf fois vainqueur de la Coupe, le club bruxellois n’a cependant plus atteint la finale depuis 2015 et une défaite 2-1 contre le Club de Bruges. "Sept ans, c’est long pour Anderlecht. La Coupe est une compétition importante pour le club et les supporters. Le fait que la rencontre est sold-out en est la meilleure preuve. Nous devrons donc être en état de livrer notre meilleure prestation et ne pas nous laisser submerger par les émotions qui peuvent être présentes dans une demi-finale de Coupe."

Face à un adversaire abordable sur papier, Vincent Kompany ne veut cependant pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. "Avant de penser à la finale, il faudra d’abord battre un adversaire qui a de la qualité. Cela ne sert à rien de spéculer. Nous avons la chance de jouer devant notre public et nous voulons atteindre notre meilleur niveau. Pour cela, nous aurons besoin d’émotion et de passion mais aussi d’être constant dans la gestion du match."

L’entraîneur bruxellois est également revenu brièvement sur son exclusion samedi à Oud-Heverlee Louvain en championnat. "Honnêtement, je me suis immédiatement concentré sur Eupen et je n’ai rien revu de samedi. La réaction d’un coach ne doit pas toujours dépendre de l’erreur d’un autre. Au final, on reste un être humain et on peut faire des erreurs. J’ai aussi fait mon autocritique et il faut avancer", a conclu Kompany.