Kompany sur son exclusion: "Je n’ai pas dépassé la limite dans mes paroles"

À la veille d’un match crucial contre Eupen en demi-finale de la Coupe, Vincent Kompany est revenu sur ses deux cartons jaunes reçus face à OHL.

Vincent Kompany le jure, il n’y prête plus attention. Le coach d’Anderlecht n’avait pourtant jamais été exclu à Anderlecht. Que ce soit comme joueur ou comme coach.

Excédé par l’exclusion de Murillo et surtout l’oubli de M. Lambrechts de siffler une faute sur Raman juste avant, il est sorti de ses gonds. "Vous avez vu la phase et vous pouvez juger de la réaction qu’il fallait avoir", sourit le coach qui n’avait pas pu s’expliquer, ordre de la Pro League, après la rencontre.

🟥 | Vincent Kompany a été exclu suite à cette phase de jeu. 😮🟣 #OHLAND pic.twitter.com/jyWZwRGoF9 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 26, 2022

M. Lambrechts a avoué avoir commis une erreur en ne voyant pas la faute précédant l’action. Mais Kompany ne pourra pas tenter de faire sauter sa suspension. "Je n’y ai même pas réfléchi", concède-t-il. "L’arbitre doit regarder ce qu’il a fait et je dois en faire de même. Je sais que je ne dois pas réagir en fonction de l’erreur d’autrui. C’est une chose que j’apprends à mes joueurs mais je suis aussi humain et je réagis parfois dans l’émotion. Je dis toujours que je peux rentrer à la maison en disant que c’est la faute de quelqu’un d’autre. Je peux me plaindre sur le moment mais le lendemain, quand je rentre dans mon bureau, je dois uniquement regarder dans mon assiette et voir ce que j’aurais pu améliorer. Mon exclusion date d’il y a quatre jours et j’ai tourné la page. J’apprends de ce genre de chose et j’avance."

Vu la vitesse de réaction de l’arbitre pour brandir la deuxième jaune à Kompany, certains se sont demandé ce qu’il avait pu dire. Il n’a pas dévoilé le contenu de la discussion mais affirme ne "pas avoir franchi de limite dans mes paroles."

Dimanche, il vivra son premier match de T1 ailleurs que sur le banc. "Je ne sais même pas où je serai. Peut-être que ce sera dans mon living-room, peut-être en tribune. Nous allons bien préparer ce match pour que tout se passe au mieux. Avec mes blessures, j’ai souvent dû suivre mes équipiers en tribune. Pareil lors de mon retour ici. J’ai vécu beaucoup de matchs loin du banc."